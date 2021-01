YouTube de Google a empêché la chaîne officielle du président Donald Trump de télécharger du nouveau contenu pendant au moins une semaine, invoquant le potentiel de violence après le siège meurtrier du Capitole.

« Après examen, et à la lumière des préoccupations concernant le potentiel de violence actuel, nous avons supprimé le nouveau contenu téléchargé sur la chaîne de Donald J. Trump pour violation de nos politiques », a tweeté la société mardi soir.

YouTube désactivera également indéfiniment les commentaires sur la chaîne de Trump « compte tenu des préoccupations persistantes concernant la violence », a déclaré la société.

La suspension est la dernière de l’une des principales plateformes de médias sociaux du pays, qui a supprimé presque tous les mégaphones en ligne du président lui permettant d’atteindre directement les Américains.

Cette décision est intervenue alors que des groupes de défense des droits civiques menaçaient de boycotter le pays si YouTube ne supprimait pas la chaîne, qui compte 2,76 millions d’abonnés.

« Un minimum de sept jours est une première étape importante et nécessaire pour YouTube, et nous espérons qu’ils le rendront permanent », a déclaré Jim Steyer, PDG et fondateur de Common Sense Media, dans un communiqué à USA TODAY.

Les Américains soutiennent l’interdiction de Trump:L’interdiction de Trump sur Twitter après l’attaque du Capitole soutenue par la plupart des Américains mais pas la plupart des républicains, selon Harris Poll

Twitter décharge Trump:Le président Trump banni définitivement de Twitter au risque d’inciter à la violence

«Bien qu’il soit décevant qu’il ait fallu une attaque incitée par Trump contre notre Capitole pour arriver ici, il semble que toutes les grandes plates-formes commencent enfin à se mobiliser et à prendre cette question importante au sérieux et que les décideurs politiques et le public se sont engagés à les retenir. « Nos normes et institutions démocratiques, sans parler de l’avenir de nos enfants, en dépendent. »

Plus tôt mardi, la coalition des droits civiques #StopHateforProfit a demandé à YouTube de supprimer la chaîne YouTube vérifiée de Trump, « ce qui donne à Trump l’opportunité de continuer à diffuser de fausses informations selon lesquelles les élections américaines ont été volées » ou de faire face à un boycott.

« Si YouTube n’est pas d’accord avec nous et rejoint les autres plates-formes pour interdire Trump, nous irons ensuite voir les annonceurs », a déclaré Steyer à USA TODAY.

La campagne Stop Hate for Profit, qui vise à débarrasser les plateformes de médias sociaux des discours de haine, de la suprématie blanche, de la désinformation et de la désinformation, a conduit un boycott de Facebook au cours de l’été après la mort de George Floyd sous le genou d’un policier blanc.

Quelque 1 100 annonceurs ont cessé d’acheter des publicités sur Facebook et Instagram au cours du mois de juillet, quelques annonceurs ayant réduit leurs dépenses jusqu’à la fin de l’année.

Jusqu’à mardi soir, YouTube était le seul à résister. Facebook et son application Instagram, Twitter et Snap ont bloqué Trump après avoir incité ses partisans à prendre d’assaut le Capitole la semaine dernière.

« Je ne sais pas ce qui est le plus pénible, le fait que des plates-formes comme Facebook aient attendu quatre ans pour soi-disant » agir « , maintenant que Trump est presque démis de ses fonctions ou que YouTube n’a toujours pas réussi à interdire Trump », a déclaré Steyer. «Quoi qu’il en soit, ces plates-formes sont trop souvent du mauvais côté de l’histoire et le moment est venu de les réglementer.

Trump avait son propre message dur pour les entreprises de technologie mardi.

«Je pense que Big Tech fait une chose horrible pour notre pays et pour notre pays, et je pense que ce sera une erreur catastrophique pour eux. Ils divisent et divisent », a déclaré Trump aux journalistes.