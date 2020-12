Les Américains de tous les horizons politiques appellent le président Donald Trump à interdire immédiatement les vols en provenance du Royaume-Uni alors qu’une nouvelle variante de Covid-19 continue de se répandre.

Malgré le fait que plus de quarante pays ont bloqué les vols en provenance du Royaume-Uni en réponse à la nouvelle variante de coronavirus qui se propagerait rapidement, les États-Unis n’en faisaient pas partie, le Dr Anthony Fauci, membre du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, déconseillant l’interdiction de voyager.

Pourtant, les Américains, démocrates et républicains, appellent de plus en plus à interdire l’entrée aux passagers du Royaume-Uni.

« Si vous n’aimez pas les verrouillages, vous devriez CRIER une interdiction de voyager au Royaume-Uni dès que possible, » a tweeté Will Chamberlain, co-éditeur de Human Events, tandis que Jack Posobiec, animateur du One America News Network appeler pour une interdiction de voyager au Royaume-Uni « maintenant » à «Gardez la circulation de cette nouvelle souche vers le bas et gérable.»

Le conservateur malaisien Ian Miles Cheong a également plaidé en faveur de l’interdiction des vols en provenance du Royaume-Uni par les États-Unis, notant: «Le Canada a verrouillé ses frontières pour empêcher les vols frim [sic] le Royaume-Uni, mais Fauci ne pense pas que ce soit nécessaire, alors Trump ne l’a pas fait.

Le créateur de Dilbert, Scott Adams, était d’accord avec Cheong, appelant le refus de mettre en œuvre une interdiction de voyager « déjà vu. »

Les démocrates ont également appelé à des mesures plus importantes sur les vols en provenance du Royaume-Uni, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, ayant réussi à convaincre au moins trois compagnies aériennes d’exiger des tests Covid-19 négatifs de la part des passagers britanniques.

Le représentant démocrate de l’Illinois, Raja Krishnamoorthi, a déclaré qu’un rapport du Comité sur la surveillance et la réforme avait révélé que l’administration Trump avait«A permis au virus d’inonder les États-Unis depuis l’Italie au printemps dernier. «Nous devons empêcher que la même erreur ne se reproduise», Dit Krishnamoorthi. Pendant ce temps, le représentant du Massachusetts Bill Keating a appelé l’administration Trump à «Instituer temporairement une exigence de test Covid-19 claire avant l’embarquement pour les passagers au départ du Royaume-Uni pour les États-Unis.»

Molly Jong-Fast, rédactrice en chef de Daily Beast, a tweeté: «Trump n’interdit toujours pas de voyager avec le Royaume-Uni parce qu’il est extrêmement occupé à faire … Twitter?»

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a verrouillé des sections entières du Royaume-Uni – y compris Londres – quelques jours seulement avant Noël samedi après avoir annoncé qu’une nouvelle souche du coronavirus se propageait.

La nouvelle souche a continué de se répandre dans tout le Royaume-Uni et au-delà au cours des derniers jours, incitant les pays du monde entier à restreindre les voyages.

Mardi, cependant, la Commission européenne a conseillé à ses États membres d’arrêter « Interdictions générales de voyager » sur le Royaume-Uni qui «Empêcher des milliers de citoyens européens et britanniques de rentrer chez eux.»

