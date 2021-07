Interdiction de voyager de 3 ans pour ceux qui visitent les pays de la «liste rouge» de Covid, prévient l’Arabie saoudite

Mardi, le ministère de l’Intérieur de l’Arabie saoudite a déclaré que voyager dans des pays interdits était une grave violation des restrictions de Covid-19.

« Toute personne dont il est prouvé qu’elle est impliquée sera passible de poursuites judiciaires et de lourdes sanctions à son retour, et sera interdite de voyage pendant trois ans », a-t-il ajouté. le ministère posté sur Twitter.

Une source du ministère de l’Intérieur a déclaré à l’agence de presse d’État, l’agence de presse saoudienne, que le ministère avait été informé de certaines personnes voyageant dans des pays de la «liste rouge» et qu’il « exposer » quiconque est coupable. La sanction pour de telles actions, l’interdiction de voyager de trois ans, sera infligée au voyageur à son retour.

L’Arabie saoudite a interdit les voyages dans plusieurs pays afin de ralentir la propagation de Covid-19, notamment en Afghanistan, en Argentine, au Brésil, en Égypte, en Éthiopie, en Inde, en Indonésie, au Liban, au Pakistan, en Afrique du Sud, en Turquie, au Vietnam et aux Émirats arabes unis. .

« Le ministère de l’Intérieur souligne qu’il est toujours interdit aux citoyens de se rendre directement ou via un autre pays vers ces États ou tout autre pays qui n’a pas encore contrôlé la pandémie ou où les nouvelles souches se sont propagées », a ajouté le fonctionnaire.

La semaine dernière, le gouvernement saoudien a déclaré que les citoyens doivent être entièrement vaccinés contre Covid-19 s’ils veulent voyager à l’étranger, dans un effort supplémentaire pour limiter la propagation de l’infection. La mesure entrera en vigueur le 9 août, mais exclut les moins de 12 ans.

Selon Our World in Data, un peu plus de la moitié de la population saoudienne a reçu un coup, tandis que moins de 20 % ont reçu les deux coups.

