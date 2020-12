Le gouvernement japonais interdira temporairement l’entrée de tous les ressortissants étrangers non résidents par mesure de précaution contre une nouvelle variante de coronavirus potentiellement plus contagieuse qui s’est répandue dans toute la Grande-Bretagne.

L’interdiction d’entrée débutera lundi et durera jusqu’au 31 janvier pour le moment, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué samedi soir.

Le Japon a interdit l’entrée d’étrangers non résidents de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud la semaine dernière, mais intensifie encore le contrôle aux frontières après avoir confirmé la nouvelle variante chez sept personnes au cours des deux derniers jours – cinq rapatriés de Grande-Bretagne qui ont été testés dans les aéroports et deux autres à Tokyo .

Les craintes concernant la mutation du coronavirus au Royaume-Uni ont vu plus de 40 pays fermer leurs frontières aux arrivées britanniques à partir du 20 décembre, à commencer par la France, ce qui a provoqué une perturbation généralisée des chaînes d’approvisionnement à travers la Manche. De nombreux pays européens ont emboîté le pas.

Le Japon suspend également les exemptions de quarantaine de 14 jours pour les ressortissants japonais et les résidents étrangers dans le cadre d’un programme de courte durée qui a débuté en novembre. Les participants doivent maintenant porter la preuve d’un test négatif 72 heures avant le départ pour le Japon et s’isoler pendant deux semaines après leur arrivée, a déclaré le ministère.

Le ministère japonais de la Santé a confirmé samedi deux cas de la nouvelle variante – un homme dans la trentaine qui est rentré au Japon en provenance de Grande-Bretagne le 16 décembre et son parent, une femme dans la vingtaine sans antécédents de visite dans ce pays. Les deux patients sont hospitalisés à Tokyo.

Vendredi, le ministère a déclaré que la nouvelle variante avait été détectée dans des échantillons de cinq rapatriés de Grande-Bretagne entre le 18 et le 21 décembre qui avaient été testés positifs lors de l’inspection de l’aéroport. Tous sauf un qui se plaignaient de fatigue n’avaient aucun symptôme.

Le Japon comptait 217 312 cas samedi, soit plus de 3 700 par rapport à la veille, et 3 213 décès. Tokyo a signalé 949 cas, son nouveau record quotidien, depuis le début de la pandémie, malgré les appels des experts et des représentants du gouvernement pour que la population passe une période de vacances «tranquille».