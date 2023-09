Interdiction de TikTok : la tentative du Montana soutenue par un groupe représentant 18 États

Le Montana n’est pas seul dans sa lutte contre l’application de téléphonie vidéo courte TikTok. Lundi, un groupe de 18 procureurs généraux d’État ont déclaré qu’ils soutenaient les tentatives du Montana d’interdire TikTok et ont exhorté un juge à rejeter les contestations judiciaires de l’interdiction.

Les États sont dirigés par la Virginie et comprennent la Géorgie, l’Alaska, l’Utah, l’Indiana, le Nebraska, l’Iowa, le Kentucky et le Dakota du Sud. Reuters a rapporté. Le Tennessee est également l’un des États, selon Le Chattanoogan.

À la suite de l’annonce de l’interdiction par le Montana en mai, cinq créateurs de TikTok de cet État ont intenté une action en justice, affirmant que l’interdiction violait leurs droits du premier amendement et dépassait de loin l’autorité légale du gouvernement. Le New York Times a rapporté que TikTok finance le défi des créateurs. TikTok lui-même conteste également légalement l’interdiction du Montana.

Aujourd’hui, les 18 procureurs généraux déclarent que les poursuites intentées par TikTok et ses utilisateurs devraient être rejetées « parce que TikTok s’engage intentionnellement dans des pratiques commerciales trompeuses qui incitent les individus à partager des informations personnelles sensibles facilement accessibles par le Parti communiste chinois et parce que la plateforme de TikTok nuit aux enfants ». dans le Montana. »

Un représentant de TikTok n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Historique des propositions d’interdiction de TikTok

Le 17 mai, le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a signé Projet de loi du Sénat 419faisant de son État le premier du pays à interdire TikTok en raison de préoccupations liées à sa société mère chinoise, ByteDance.

« Le Parti communiste chinois qui utilise TikTok pour espionner les Américains, violer leur vie privée et collecter leurs informations personnelles, privées et sensibles est bien documenté », Gianforte a dit que jeun communiqué de presse annonçant l’interdiction. « Le Montana prend l’action la plus décisive parmi tous les États pour protéger les données privées et les informations personnelles sensibles des habitants du Montana contre la collecte par le Parti communiste chinois. »

Une semaine plus tard, TikTok a déposé une plainte pour contester légalement l’interdiction devant un tribunal de district américain.

« Nous contestons l’interdiction inconstitutionnelle de TikTok dans le Montana pour protéger notre entreprise et les centaines de milliers d’utilisateurs de TikTok dans le Montana », a déclaré un représentant de TikTok dans une déclaration envoyée à CNET à l’époque. « Nous pensons que notre contestation judiciaire l’emportera sur la base d’un ensemble extrêmement solide de précédents et de faits. »

On a également parlé d’une interdiction fédérale, même si cette idée semble avoir été déposé pour l’instant.

Pourquoi interdire TikTok ?

L’application de médias sociaux TikTok appartient à une société appelée ByteDance et a été fondée en Chine. Les législateurs occidentaux ont déclaré qu’ils craignaient que les données des utilisateurs, y compris les informations de localisation, soient transmises au gouvernement chinois, soulignant les lois qui permettent au gouvernement chinois d’exiger secrètement des données des entreprises et des citoyens chinois pour des opérations de collecte de renseignements. Ils craignent également que la Chine puisse utiliser Recommandations de contenu de TikTok pour désinformation.

De son côté, TikTok a nié toute utilisation abusive des données ou être contrôlée par le gouvernement chinois. UN page publiée sur TikTokLe site de répond aux préoccupations concernant la propriété chinoise. Cette page indique que même si la société a été fondée en Chine, 60 % sont désormais détenus à 60 % par des investisseurs institutionnels mondiaux.

La page indique également que ByteDance n’a pas son siège en Chine mais à Los Angeles et à Singapour et dément une information selon laquelle un membre du gouvernement chinois siège au conseil d’administration de ByteDance.

Que pourrait faire une interdiction de TikTok ?

Rapports TikTok qu’il compte plus de 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis. Et un Étude Pew 2022 a révélé que 67 % des adolescents américains âgés de 13 à 17 ans ont déclaré utiliser l’application, et 16 % de tous les adolescents ont déclaré l’utiliser presque « constamment ».

Avec cela, il est difficile de savoir si un État pourrait réellement interdire complètement à ses citoyens de profiter des danses originales et des vidéos de chats mignons pour lesquelles TikTok est connu. Mais l’interdiction du Montana n’a jamais visé les utilisateurs individuels. L’État souhaite plutôt interdire aux magasins d’applications mobiles comme le Google Play Store et l’App Store d’Apple de proposer TikTok au sein de l’État.

Ainsi, bien que l’interdiction interdise techniquement les téléchargements de TikTok, elle ne mentionne pas d’amende aux citoyens ordinaires, mais uniquement TikTok lui-même ou toute boutique d’applications permettant aux Montanans d’y accéder. Les amendes proposées sont lourdes : 10 000 dollars par jour pour chaque fois qu’une personne accède à TikTok, « se voit offrir la possibilité » d’y accéder ou de le télécharger. Encore une fois, ces amendes ne s’appliqueraient pas aux utilisateurs, mais aux entreprises qui leur permettent d’obtenir TikTok.

Cependant, le projet de loi comprend également des règles encore plus strictes pour les employés de l’État utilisant des appareils gouvernementaux. Il indique qu’« à compter du 1er juin, aucune agence exécutive, conseil d’administration, commission ou autre entité du pouvoir exécutif, fonctionnaire ou employé de l’État du Montana ne pourra télécharger ou accéder à des applications de médias sociaux qui fournissent des informations ou des données personnelles à des adversaires étrangers sur des appareils émis par le gouvernement. ou alors qu’il est connecté au réseau de l’État. Il est également interdit aux sociétés tierces exerçant des activités pour le compte ou au nom du Montana « d’utiliser des applications ayant des liens avec des adversaires étrangers ».

Les interdictions imposées aux employés et agences de l’État utilisant TikTok sont entrées en vigueur le 1er juin, mais la majeure partie de l’interdiction n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2024 – si nous en sommes là.