Interdiction de partage de mot de passe Disney+ : tout ce que nous savons

La décision de Netflix de limiter le partage de compte a apporté un changement significatif dans le monde des plateformes de streaming. Il semble que la société de divertissement ait établi une tendance, car Disney souhaite mettre en œuvre des mesures similaires.

Voici toutes les informations sur les changements à venir. Si vous souhaitez parcourir de nouvelles règles d’utilisation de Netflix, consultez notre article sur les règles de partage de mot de passe de Netflix.

Quand Disney+ introduira-t-il des règles de partage de mot de passe aux États-Unis et au Royaume-Uni ?

Aucune date n’est encore certaine. Selon le PDG de Disney, Bob Iger, lors de l’appel aux résultats trimestriels de l’entreprise (via The Wrap), un changement dans la stratégie de l’entreprise se produira en 2024 :

Nous explorons activement les moyens d’aborder le partage de compte et les meilleures options pour les abonnés payants afin de partager leurs comptes avec leurs amis et leur famille. Plus tard cette année, nous commencerons à mettre à jour nos accords d’abonnement avec des conditions supplémentaires et nos politiques de partage. Et nous déploierons des stratégies pour stimuler la monétisation en 2024.

Iger n’a pas fourni la date exacte de l’introduction des restrictions. Pour l’instant, vous pouvez toujours partager un mot de passe Disney+ avec vos amis et les membres de votre famille.

Hannah Cowton / Fonderie

Qu’impliquent les nouvelles mesures de partage de mot de passe sur Disney+ ?

Pour le moment, on ne sait pas à quoi ressembleront les nouvelles règles d’utilisation de Disney +. Ils sont bien sûr destinés à aider l’entreprise à gagner plus d’argent suite à une baisse du nombre de membres payants. Il s’avère que Disney a perdu 300 000 abonnés aux États-Unis et au Canada au cours du dernier trimestre financier.

Le PDG Bob Iger espère que la nouvelle réglementation augmentera le nombre d’abonnés, comme c’est ce qui s’est passé dans le cas de Netflix.

Nous avons déjà la capacité technique de surveiller une grande partie de cela, et je ne vais pas vous donner de chiffre précis, sauf pour dire que c’est important. Nous avons certainement établi cela comme une véritable priorité, et nous pensons en fait qu’il y a là une opportunité de nous aider à développer notre entreprise. À l’avenir, je crois que trois entreprises seront les moteurs de la croissance et de la création de valeur les plus importantes au cours des cinq prochaines années.

Si Disney utilise les mêmes méthodes que Netflix, il utilisera une combinaison d’adresses IP, d’identifiants d’appareils et d’activité de compte pour déterminer où se trouve le titulaire principal du compte et empêchera d’autres utilisations de la diffusion en continu.

C’est l’un des nombreux changements à venir pour les utilisateurs de Disney +. La société lance également une version financée par la publicité disponible au Canada et dans certains pays européens à partir du 1er novembre 2023.

Simultanément, Disney prévoit d’augmenter les prix des abonnements sans publicité. Aux États-Unis, il passera de 10,99 $ par mois à 13,99 $ par mois.

Au Royaume-Uni, Disney+ sans publicité sera divisé en deux abonnements, Standard et Premium. Standard coûtera le même tarif que le niveau actuel sans publicité, 7,99 £ par mois. Cependant, le contenu sera plafonné à 1080p.

Les abonnés qui veulent du contenu 4K devront s’abonner à Premium, qui coûtera 10,99 £ par mois.