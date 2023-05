Interdiction de la contrebande de chiots et des exportations d’animaux vivants abandonnée par le gouvernement de Rishi Sunak

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le gouvernement a abandonné les projets de loi qui auraient interdit les exportations vivantes et réprimé la contrebande de chiots, provoquant des vagues de fureur de la part des militants et des experts du bien-être animal.

Le projet de loi sur les animaux gardés – qui comprenait également une interdiction des primates comme animaux de compagnie, une répression de la contrebande de chiots et une meilleure protection contre les chiens dangereux pour le bétail – figurait dans le manifeste électoral des conservateurs.

Les promesses étaient les piliers du grand plan d’action du gouvernement pour le bien-être animal de 2021, et le projet de loi était l’une des politiques phares de Boris Johnson.

Agneaux sur un camion en Ecosse (Getty Images)

Au cours de sa campagne à la direction des conservateurs l’année dernière, Rishi Sunak a promis d’interdire les exportations d’animaux vivants et de défendre le projet de loi sur les animaux gardés.

Lorsque les chefs de près de 30 organisations de campagne l’ont appelé, ainsi que sa rivale Liz Truss, à promettre de respecter les promesses, l’équipe de M. Sunak a répondu en disant: « Rishi a hâte de défendre ce projet de loi alors qu’il continue de progresser au Parlement. »

La législation aurait également combattu le vol d’animaux de compagnie, amélioré les règles sur le bien-être des animaux dans les zoos et interdit l’importation de chiens aux oreilles coupées.

Le ministre de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales, Mark Spencer, a annoncé jeudi que le gouvernement l’abandonnait, invoquant un manque de temps parlementaire – mais des sources ont déclaré que le gouvernement craignait que cela ne conduise à des débats sur l’interdiction de la chasse.

Les militants du bien-être animal ont accusé le Premier ministre d’avoir rompu les promesses des conservateurs.

Claire Bass, directrice principale des campagnes et des affaires publiques à Humane Society International/UK, a déclaré : « La décision du gouvernement d’abandonner le projet de loi sur les animaux gardés est une trahison étonnante à la fois des animaux et de la confiance du public.

Elle a dit que le projet de loi n’avait besoin que de quelques heures de plus aux Communes pour réussir, de sorte que le temps parlementaire n’était clairement pas le véritable problème.

Elle a déclaré que des sources de Whitehall avaient déclaré que le projet de loi avait été abandonné car il craignait qu’il ne « serve de véhicule à des débats inconfortables que le gouvernement ne souhaite pas tenir sur des questions polarisantes telles que la chasse avec des chiens ».

La chasse aux mammifères sauvages avec des chiens est illégale en vertu de la loi de 2004 sur la chasse.

« Des protections vitales pour les chiens, les veaux, les moutons, les primates et d’autres animaux ont été sacrifiées aujourd’hui sur l’autel de la commodité politique intéressée du gouvernement », a déclaré Mme Bass.

Chaque année, environ 4 000 moutons sont transportés du Royaume-Uni vers l’Europe pour être abattus, et environ 6 000 veaux sont exportés d’Écosse via l’Irlande du Nord, principalement vers l’Espagne et l’Italie.

Le gouvernement avait subi des pressions pour aller de l’avant avec le projet de loi, qui était au point mort depuis l’étape de son rapport aux Communes.

La RSPCA s’est dite frustrée et déçue que, malgré un soutien public écrasant, le gouvernement ait « retardé et retardé » et ait maintenant cassé le projet de loi.

Emma Slawinski, responsable de la politique à la RSPCA, a déclaré: «Nous attendons depuis près de deux ans que le projet de loi sur les animaux gardés améliore la vie de milliards d’animaux et maintenant il a effectivement été abandonné. Pendant que les politiciens tergiversent, les animaux souffrent.

M. Spencer a suggéré que les mesures pourraient être promulguées par le biais de projets de loi d’initiative parlementaire – mais ces projets de loi parviennent rarement au parlement.

Nick Palmer, responsable de Compassion chez World Farming UK, a déclaré : « Ce commerce cruel et obsolète a été une tache sur les normes britanniques de bien-être des animaux de ferme pendant trop longtemps, et le projet de loi sur les animaux gardés l’aurait finalement relégué dans les livres d’histoire. Mais malheureusement, le gouvernement a laissé passer cette opportunité.

« Nous exhortons les députés qui remportent le scrutin pour les projets de loi d’initiative parlementaire à l’automne, à lever l’interdiction et à proposer une législation pour enfin mettre fin à cette horrible pratique qui a causé tant de souffrances au fil des ans. »

Mme Bass a déclaré que le demi-tour était « révélateur de la faible priorité que le gouvernement accorde désormais de toute évidence au bien-être animal ».

D’autres amoureux des animaux ont qualifié la décision de « honteuse », et l’un d’eux a commenté : « Le Royaume-Uni est censé être l’un des leaders en matière de bien-être animal. Quelle blague c’est, surtout en ce qui concerne le gouvernement conservateur.

Lorraine Platt, co-fondatrice de la Conservative Animal Welfare Foundation, a déclaré que la législation avait été fortement soutenue par les députés, les ONG, les organisations caritatives et le public.