Interdiction de GTA 5? Les inquiétudes montent à propos du jeu massivement populaire après qu’un politicien ait cité la violence

GTA 5 a toujours été l’un des jeux vidéo les plus populaires. Dernièrement, il s’est même classé comme l’un des jeux les plus vendus de tous les temps, après avoir franchi une étape supposée de 140 millions d’exemplaires vendus, et compté. Cependant, un nouveau règlement proposé par un politicien américain veut mettre un terme à la croissance et à la popularité du jeu, et créer un précédent pour le reste du monde à suivre également. Selon le républicain américain Marcus Evans Jr de l’Illinois, des jeux tels que GTA 5 promeuvent le «préjudice psychologique» et le «carjacking», et peuvent donc être considérés comme un contenu favorisant la violence dans la société – tant chez les adultes que chez les juniors. En conséquence, Evans appelle maintenant à une interdiction de GTA 5, l’étiquetant en outre comme un «problème énorme», entre autres.

Tout en s’attaquant à GTA 5 et à sa représentation de la violence dans le jeu, Evans fait également pression pour un amendement des lois américaines pour redéfinir ce qui constitue un jeu vidéo «violent», et serait donc admissible à une interdiction. Selon son amendement proposé, un jeu vidéo violent serait considéré comme un jeu qui permet aux joueurs de «contrôler un personnage dans le jeu vidéo qui est encouragé à perpétuer la violence interhumaine, dans laquelle le joueur tue – ou provoque autrement préjudice psychologique – à un autre humain ou à un animal. » En substance, si la proposition d’Evans est approuvée par le gouvernement des États-Unis, elle anéantirait une majorité écrasante et massive de l’industrie du jeu vidéo, qui propose des combats sous une forme ou une autre, même dans les jeux vidéo de genre sans action.

Ce n’est pas la première revendication du genre faite aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. En Chine, le gouvernement a initialement interdit PUBG Mobile, déclarant que le jeu était trop violent pour être autorisé à se propager au sein des masses. Cela a conduit PUBG Corp à réaménager le jeu en tant que « Game For Peace », qui masquait des aspects tels que les coups de feu et les morts dans le jeu. Après l’interdiction du jeu en Inde, le principal organe de protection de l’enfance du pays a également souligné que les jeux comme ceux-ci devraient rester interdits car ils encouragent la violence, ce qui affecte à son tour l’état d’esprit des enfants en particulier. De nombreux rapports au fil du temps ont également fait des déclarations similaires, affirmant que les jeux promouvant la guerre et le combat ont un effet négatif sur ceux qui y jouent.

Rockstar Games, ou sa société holding Take Two Interactive, n’a pas encore publié de déclaration en réponse à la législation déposée par Evans. Même la Entertainment Software Association, l’un des plus grands organismes de portefeuille dans le domaine du jeu dans le monde, n’a publié aucune déclaration sur la base des affirmations. Il reste à voir comment la législation sera abordée dans les prochains jours. Si elle est effectivement mise en œuvre, elle peut mettre en péril l’industrie mondiale du jeu qui vaut actuellement des milliards de dollars.