Interdiction de fumer : Sunak envisage de sévir contre les cigarettes pour la prochaine génération

Rishi Sunak pourrait interdire de fumer dans le cadre d’une campagne visant à éliminer progressivement l’usage de la cigarette pour la prochaine génération.

Le Premier ministre envisagerait des mesures similaires à celles introduites par la Nouvelle-Zélande en décembre dernier, qui impliquaient une augmentation constante de l’âge légal pour fumer.

L’année dernière, une étude majeure menée par le Dr Javed Khan a soutenu l’adoption par l’Angleterre des propositions suggérant que si elles étaient mises en œuvre d’ici 2026, toute personne âgée de 15 ans et moins ne pourrait jamais acheter une cigarette.

Cette mesure ferait partie de ce qui est considéré comme une nouvelle initiative du gouvernement axée sur le consommateur avant les élections de l’année prochaine, ont déclaré des sources de Whitehall. Le gardien.

Les conservateurs, qui accusent un retard de 20 points de pourcentage sur les travaillistes, selon le dernier sondage Ipsos, seraient à la recherche de nouvelles idées pour accroître leur popularité.

L’âge légal pour acheter des cigarettes et autres produits du tabac en Angleterre et au Pays de Galles est de 18 ans, après avoir été relevé de 16 ans en 2007 par le dernier gouvernement travailliste.

En décembre, la Nouvelle-Zélande a interdit la vente de tabac à toute personne née à compter du 1er janvier 2009, tout en réduisant le nombre de détaillants vendant des cigarettes. L’objectif était de rendre le pays sans fumée d’ici 2025 et d’économiser des milliards de dollars pour le système de santé.

Ce projet intervient alors que le gouvernement britannique envisage d’interdire les vapes à usage unique, craignant que les enfants n’en deviennent dépendants.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales s’apprête à lancer une consultation sur une interdiction après que des institutions médicales de premier plan, dont le Royal College of Paediatrics and Child Health, ont appelé à des mesures pour protéger la santé des enfants.

Dans son rapport commandé par le gouvernement, le Dr Khan a déclaré que sans une action urgente, l’Angleterre manquerait d’au moins sept ans l’objectif du gouvernement de 2030 pour parvenir à un pays sans fumée, et les régions les plus pauvres n’atteindraient cet objectif qu’en 2044.

S’il est accepté, le projet interdirait à la prochaine génération d’acheter des cigarettes. (Getty Images/iStockphoto)

Il a estimé le coût annuel du tabagisme pour la société à environ 17 milliards de livres sterling, soit 2,4 milliards de livres sterling pour le seul NHS.

Deborah Arnott, directrice générale d’Action on Smoking & Health (Ash), a déclaré que le relèvement de l’âge légal pour fumer avait donné des résultats dans d’autres pays.

« Le tabagisme crée une forte dépendance et seul un fumeur sur trois arrête avant de mourir, ce qui prend en moyenne 30 tentatives avant de réussir », a-t-elle déclaré.

Mais l’organisation de défense des droits des fumeurs Freedom Organisation for the Right to Enjoy Smoking Tobacco (Forest), a déclaré que cette décision était anti-conservatrice et n’empêcherait pas les gens de fumer.





Seulement un fumeur sur trois arrête de fumer avant de mourir, et il lui faut en moyenne 30 tentatives pour y parvenir. Action sur le tabagisme et la santé

Le directeur Simon Clark a déclaré qu’une interdiction « ne ferait que conduire la vente de cigarettes dans la clandestinité et entre les mains de gangs criminels ».

« S’il est vrai que le Premier ministre souhaite introduire certaines des mesures antitabac les plus sévères au monde, privant des millions d’adultes de la liberté de choisir, ce ne sera un gouvernement conservateur que de nom », a-t-il ajouté.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Fumer est une habitude mortelle : il tue des dizaines de milliers de personnes chaque année et fait peser un énorme fardeau sur le NHS et l’économie.

« Nous voulons encourager davantage de personnes à arrêter de fumer et à réaliser notre ambition de ne plus fumer d’ici 2030, c’est pourquoi nous avons déjà pris des mesures pour réduire les taux de tabagisme. »

M. Sunak pourrait également relancer une idée qu’il a formulée lors de sa campagne à la direction du parti, consistant à infliger une amende de 10 £ aux personnes manquant un rendez-vous chez un médecin généraliste ou à l’hôpital.

Il a abandonné ce projet après avoir pris ses fonctions l’année dernière. Une porte-parole du numéro 10 a déclaré qu’après avoir écouté les médecins généralistes, le gouvernement avait décidé que ce n’était « pas le bon moment » pour mettre en œuvre cette politique.

Le Premier ministre a déclenché cette semaine une furieuse guerre civile au sein du parti conservateur après être revenu sur un engagement climatique clé du gouvernement visant à atteindre zéro émission nette.

Downing Street n’a pas nié que le Premier ministre pourrait accepter une recommandation visant à interdire la vente de cigarettes aux jeunes.