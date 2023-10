Interdiction de fumer au Royaume-Uni : comment cela fonctionnera-t-il et qui sera concerné ?

Recevez gratuitement l’e-mail Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes du monde entier. Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Rishi Sunak a annoncé son intention d’interdire de fumer au Royaume-Uni en augmentant d’un an l’âge légal pour fumer, ce qui signifie que chaque année, un jeune de 14 ans aujourd’hui ne pourra jamais légalement acheter une cigarette.

Le Premier ministre a déclaré dans son discours à la conférence du Parti conservateur à Manchester que le gouvernement présenterait un plan visant à éliminer progressivement la vente de cigarettes pour la prochaine génération, ce qui constituerait une avancée majeure pour la santé globale au Royaume-Uni.

Le Premier ministre s’est également engagé à réprimer la vente de vapes jetables aux enfants, affirmant qu’il fallait faire davantage pour limiter leur disponibilité aux moins de 18 ans.

M. Sunak a déclaré dans son discours : « Quatre fumeurs sur cinq ont commencé à fumer avant l’âge de 20 ans. Plus tard, la grande majorité essaie d’arrêter, mais beaucoup échouent parce qu’ils sont dépendants et qu’ils souhaiteraient ne jamais avoir pris cette habitude au début. lieu.

« Si nous pouvions briser ce cycle – si nous pouvions arrêter le début – alors nous serions sur la bonne voie pour mettre fin à la principale cause de décès et de maladies évitables dans notre pays.

«Je propose qu’à l’avenir nous augmentions l’âge de fumer d’un an chaque année. Cela signifie qu’aujourd’hui, un jeune de 14 ans ne se verra jamais légalement vendre une cigarette et qu’eux et leur génération pourront grandir sans fumer.

Suite à l’annonce du Premier ministre, nous examinons ici les lois britanniques actuelles sur le tabagisme et la manière dont elles pourraient changer :

Les personnes actuellement âgées de moins de 14 ans ne pourront jamais fumer légalement en vertu de nouvelles propositions (Getty Images/iStockphoto)

Quelles sont les lois actuelles sur le tabagisme au Royaume-Uni ?

L’âge légal pour acheter des cigarettes et d’autres produits du tabac au Royaume-Uni est de 18 ans, après avoir été relevé de 16 ans en 2007 par le dernier gouvernement travailliste.

En juillet 2007, il est également devenu illégal de fumer dans les pubs, restaurants, discothèques et dans la plupart des lieux de travail et véhicules de travail, partout au Royaume-Uni.

Actuellement, vous devez avoir 18 ans ou plus pour acheter et utiliser un vapoteur au Royaume-Uni. Il n’existe actuellement aucune restriction légale ou loi à l’échelle nationale concernant le vapotage dans les lieux publics, et son utilisation à l’intérieur est généralement autorisée, sauf si un établissement a spécifiquement imposé une interdiction.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que les mesures ne retireraient pas le droit de fumer aux fumeurs actuels. (EPA)

Comment fonctionnerait une interdiction de fumer ?

On s’attend à ce que le plan – qui interdirait effectivement de fumer – suive un format similaire aux mesures introduites en Nouvelle-Zélande en décembre dernier, lorsqu’elles ont interdit la vente de tabac à toute personne née le 1er janvier 2009 ou après.

Les réformes impliquent d’augmenter progressivement l’âge légal pour fumer, rendant illégal pour la prochaine génération l’achat de cigarettes.

Bien que les projets exacts ne soient pas clairs, il est prévu que le Royaume-Uni interdise également la vente de cigarettes et de tabac à toute personne née après une certaine date, augmentant ainsi l’âge légal pour fumer chaque année. Si le Royaume-Uni appliquait ces règles d’ici 2027, toute personne âgée de 14 ans et moins ne pourrait plus jamais acheter de cigarette.

M. Sunak a déclaré lors de la conférence du Parti conservateur que l’interdiction n’enlèverait pas le droit de fumer aux fumeurs actuels et qu’un vote du Parlement sur la mesure serait une « question de conscience » sans qu’aucun parti ne soit mis en place.

Les vapes à usage unique devraient également être interdites, suite aux inquiétudes selon lesquelles elles seraient « commercialisées auprès des enfants ».

Le Premier ministre a déclaré lors de la conférence conservatrice : « Comme tout parent ou enseignant le sait, l’une des tendances les plus inquiétantes à l’heure actuelle est l’augmentation du vapotage chez les enfants – un enfant sur cinq a utilisé des vapes. Nous devons agir avant que cela ne devienne endémique.

« Nous proposerons donc également des mesures pour restreindre la disponibilité des vapes à nos enfants, en examinant les arômes, les présentoirs d’emballages et les vapes jetables. »

Le numéro 10 a déclaré que la consultation sur le vapotage examinerait la restriction des arômes et des descriptions des vapes afin que les arômes de vape ne soient plus destinés aux enfants ; réglementer les présentoirs de vente de vapes ; réglementer les emballages; et restreindre la vente de vapes jetables.

Pourquoi interdire de fumer ?

En 2019, le gouvernement s’est fixé pour objectif d’interdire le tabac en Angleterre d’ici 2030, ce qui signifie que seulement 5 % de la population fumerait d’ici là.

L’année dernière, une étude majeure dirigée par le Dr Javed Khan a déclaré que sans autre action, l’Angleterre manquerait l’objectif d’au moins sept ans, les zones les plus pauvres de la société ne devant pas atteindre l’objectif avant 2044. Il a également évalué le coût annuel pour la société. du tabagisme à environ 17 milliards de livres sterling – 2,4 milliards de livres sterling pour le seul NHS.

Le Dr Khan a soutenu les propositions visant à augmenter l’âge de vente dans son rapport et a recommandé « d’augmenter l’âge de vente de 18 ans d’un an chaque année jusqu’à ce que plus personne ne puisse acheter un produit du tabac dans ce pays ».

Le Premier ministre a déclaré mercredi dans son discours que l’introduction de mesures plus strictes sur le tabagisme « réduirait d’un quart les décès par cancer » et « réduirait considérablement la pression à long terme » sur le NHS.

Réaction à l’interdiction

L’organisation de défense des droits des fumeurs Freedom Organisation for the Right to Enjoy Smoking Tobacco (Forest) estime que ces mesures sont « désespérées » et constituent une « interdiction rampante » de fumer.

« Ce sont des mesures désespérées de la part d’un Premier ministre désespéré », a déclaré le directeur Simon Clark.

« Relever l’âge de la vente du tabac constitue une interdiction rampante, mais cela n’empêchera pas les jeunes de fumer parce que l’interdiction ne fonctionne pas. Quiconque veut fumer achètera du tabac à l’étranger ou auprès de sources illicites. C’est le contraire d’une montée de niveau, c’est abrutissant.

Il a ajouté : « Il s’agit désormais d’un gouvernement conservateur de nom uniquement parce que le Premier ministre vient de détruire les principes de choix et de responsabilité personnelle. »

L’ancienne Première ministre Liz Truss a également déclaré qu’elle voterait contre la mesure. Elle a déclaré lundi qu’il était temps pour les conservateurs de « cesser d’interdire certaines choses ».