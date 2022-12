Interdiction de fumer à l’échelle nationale pour les générations futures

La Nouvelle-Zélande a interdit la vente de produits du tabac aux personnes nées après janvier 2009

Un projet de loi interdisant aux personnes actuellement âgées de 14 ans ou moins d’acheter du tabac a été approuvé par le parlement néo-zélandais. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale visant à éliminer progressivement le tabagisme en seulement trois ans.

La nouvelle loi, qui a été adoptée par la législature mardi, interdit de vendre des produits du tabac à fumer à toute personne née le 1er janvier 2009 ou après. Les infractions seront passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 150 000 dollars néo-zélandais (140 000 $).

L’idée derrière la loi est d’augmenter régulièrement l’âge minimum pour acheter des cigarettes. Les nouvelles restrictions ne s’appliquent cependant pas au vapotage.

La mesure introduit également des réductions sévères du nombre de magasins de détail pouvant vendre du tabac, le réduisant d’environ 6 000 à 600, et diminue également la quantité de nicotine légalement autorisée dans les produits du tabac.

Les députés néo-zélandais ont voté selon les lignes de parti, adoptant la législation 76 contre 43. La loi entrera en vigueur en 2023.

Commentant le projet de loi, la ministre associée de la Santé Ayesha Verrall a déclaré que “Des milliers de personnes vivront plus longtemps et en meilleure santé.” Elle a ajouté que le système de santé pourrait économiser plusieurs milliards de dollars sur le traitement des maladies causées par le tabagisme, notamment certains types de cancer et les crises cardiaques.

Certains des détracteurs de la législation ont souligné que tant de magasins ne pouvant plus vendre de tabac seraient mauvais pour les affaires.

Brooke van Velden, la chef adjointe du parti libertaire ACT, qui s’est opposé au projet de loi, l’a décrit comme “mauvaise politique”. Elle a fait valoir que la loi créerait un grand marché noir, ajoutant que la prohibition n’a jamais fonctionné et a toujours entraîné des conséquences imprévues.

La nouvelle loi intervient alors que le gouvernement néo-zélandais a l’intention de rendre le pays “sans fumée” d’ici 2025. L’objectif est qu’à cette date, moins de 5 % de la population sera fumeur.

Le ministère de la Santé du pays a publié des données en novembre montrant que seulement 8 % des adultes étaient des fumeurs quotidiens, contre 9,4 % l’année précédente. Le ministère a noté des disparités importantes dans les taux de tabagisme entre les différents groupes ethniques, près de 20 % des Maoris fumant quotidiennement. Le plus “des inégalités marquées” cependant, lié au statut socio-économique, les adultes vivant dans les zones les moins prospères sont 4,3 fois plus susceptibles d’être des fumeurs quotidiens.