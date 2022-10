Interdiction de feu prolongée au Kamloops Fire Centre – Kelowna Capital News

L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert a été prolongée pour le centre d’incendie de Kamloops.

BC Wildfire Service indique que l’interdiction des feux à ciel ouvert de catégories 2 et 3 devait expirer le 15 octobre.

Le service indique que la nécessité d’interdire le brûlage est continuellement évaluée en fonction des conditions actuelles et prévues, ainsi que de la disponibilité des ressources.

L’interdiction de feu a été prolongée jusqu’au 28 octobre.

L’interdiction s’applique à tous les terrains privés et publics à l’intérieur de la caserne, sauf indication contraire.

Les feux à ciel ouvert de catégorie 2 et 3 sont interdits, ainsi que les feux d’artifice, les lanternes célestes, les barils ou cages de brûlage et les cibles explosives binaires.

Les feux de camp d’un demi-mètre de haut sur un demi-mètre de large ou moins sont acceptables.

L’interdiction ne s’applique pas non plus aux cuisinières qui utilisent du gaz ou du propane.

Le non-respect de l’interdiction peut entraîner des amendes allant jusqu’à 100 000 $ et/ou des peines d’emprisonnement.

Si la contravention cause ou contribue à un incendie de forêt, la personne peut être condamnée à payer tous les frais de lutte contre l’incendie et les frais connexes.

