Interdiction de brûler en vigueur jusqu’au 4 novembre dans le comté de Rogers

21 octobre — Les commissaires du comté de Rogers ont imposé une interdiction de brûlage lundi, en vigueur jusqu’au 4 novembre.

Tant que l’interdiction est en vigueur, les gens ne peuvent pas allumer de feux de joie ni brûler des matériaux comme des déchets.

Scotty Stokes, directeur de la gestion des urgences du comté de Rogers, a déclaré que les gens peuvent utiliser des grils à gaz ou électriques et des outils de soudage industriels sur une surface ininflammable comme le béton. Les entités peuvent organiser une formation sur les extincteurs.

L’interdiction de brûlage est une réponse aux conditions sèches dans le comté de Rogers. Selon le Système national intégré d’information sur la sécheresse, 100 % du comté de Rogers connaît actuellement une sécheresse grave à extrême.

Stokes a déclaré avoir entendu les chefs des pompiers du comté de Rogers dire qu’ils recevaient un nombre élevé d’appels pour répondre à des incendies extérieurs. Il a déclaré qu’autoriser les brûlages pendant une période aussi sèche mettait à rude épreuve les services d’incendie et mettait des vies en danger.

« Ils se sont démenés », a déclaré Stokes. « Nous avons une journée venteuse, ça va décoller. Nous n’avons pas de vraie pluie dans les prévisions et dans un avenir prévisible. »

Les comtés adjacents de Craig, Mayes et Washington sont également soumis à des interdictions de brûlage depuis lundi.

Selon la résolution adoptée par les commissaires, les personnes reconnues coupables de brûlage non autorisé alors que l’interdiction est en vigueur se verront infliger un délit. On peut s’attendre à ce qu’ils paient jusqu’à 500 $ d’amende et passent jusqu’à un an de prison.

Également lors de la réunion de lundi, les commissaires ont appris que le comté recevrait 277 019,50 $ du gouvernement fédéral pour les dégâts causés par la tornade subis par la commission électorale du comté de Rogers.

Carl Statton, responsable des subventions pour la gestion des urgences du comté de Rogers, a déclaré que la FEMA avait initialement estimé que le comité électoral avait subi des dommages d’une valeur d’environ 90 000 $.

« C’était totalement inacceptable, compte tenu de ce que nous voyions et de ce que nous documentions », a déclaré Statton.

Le comté a embauché BKL, une société d’ingénierie travaillant également sur la rénovation du palais de justice du comté de Rogers, pour évaluer les dommages avec le même logiciel que celui utilisé par la FEMA. BKL a estimé les dommages à environ 370 000 $.

Statton a déclaré que la FEMA avait accepté la contre-offre du comté et rembourserait 75 % des dommages, comme c’est la norme.

Le commissaire du district 2, Steve Hendrix, a demandé à Statton son point de vue sur les informations selon lesquelles la FEMA serait à court d’argent pour fournir aux victimes de catastrophes.

La FEMA a publié sur sa page Web que ces rapports étaient des rumeurs.

« Il faut encore beaucoup trop d’argent au départ pour mettre 1 $ dans la rue », a déclaré Statton. « C’est l’argent de nos contribuables, vous savez, et je pense qu’ils peuvent faire mieux. Mais tant que la loi Stafford sera respectée, [which created FEMA] reste tel quel, le président a le pouvoir de la plume pour déclarer le désastre qui met toute la force de la FEMA en vigueur… et les fonds ont toujours été là. »