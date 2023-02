InterContinental Khao Yai : un nouveau complexe de luxe célèbre l’histoire ferroviaire de la Thaïlande

Note de l’éditeur – Monthly Ticket est une série de CNN Travel qui met en lumière certains des sujets les plus fascinants du monde du voyage. En janvier, nous braquons les projecteurs sur les nouvelles expériences que 2023 a à offrir.

Khao Yai, Thaïlande (CNN) — Les chemins de fer fascinent depuis longtemps les voyageurs, nous permettant de voyager à un rythme plus lent et de revisiter une époque où les avions bondés et les aéroports bondés n’étaient pas la norme.

La Thaïlande a sa propre histoire ferroviaire remontant au début des années 1900, lorsque les citadins de Bangkok montaient à bord des roues en acier pour sortir de la ville pour des escapades à la plage ou des climats plus frais.

L’InterContinental Khao Yai, composé de plus de 65 suites et villas, comprend une série de wagons thaïlandais recyclés qui ont été convertis en hébergements de luxe.

À environ 2,5 heures de route de Bangkok, à l’extérieur du parc national de Khao Yai, la conception du complexe s’inspire des débuts du rail thaïlandais et de l’histoire de la région en tant que porte d’entrée du nord-est de la Thaïlande sous le règne du roi Rama V (1868 à 1910).

Le designer Bill Bensley a converti une série de vieux wagons de train thaïlandais en hébergements de luxe. BENSLEY

Les clients sont enveloppés dans le passé dès qu’ils entrent dans la réception. Situé dans un bâtiment autonome ressemblant à une gare ferroviaire thaïlandaise classique, il est rempli de malles de voyage, de bancs en bois, de pièces de train classiques, d’illustrations et de photos historiques.

L’attention portée aux détails est exceptionnelle, bien qu’attendue de toute propriété portant le nom de Bensley.

Des mots comme fantaisiste et fantastique sont souvent utilisés pour décrire le travail de l’Américain basé à Bangkok – et à juste titre. Bensley est inégalé dans sa capacité à laisser libre cours à son imagination de toutes les meilleures façons. Le résultat est des propriétés qui racontent une histoire, avec chaque détail une anecdote intelligente qui s’ajoute aux pages.

Défis logistiques

Dans le cas de l’InterContinental Khao Yai, Bensley dit que son amour de toujours pour les voyages en train a eu un impact sur la conception. Il a voyagé dans de nombreux grands trains de luxe sur divers continents et a passé un été à emmener des groupes de voyageurs âgés sur des trajets ferroviaires côtiers à travers le Canada.

Lorsqu’il est tombé sur une gare de triage thaïlandaise remplie de trains désaffectés, il a dû agir.

“Je regardais toutes ces vieilles voitures rouillées et je me suis dit : ‘Oh, mon Dieu, elles sont juste là en train de pourrir… vraiment, nous devrions faire quelque chose avec ça'”, se souvient-il.

“Six mois plus tard, nous en achetions autant que nous le pouvions… Vous n’avez pas besoin de tout construire à partir de rien”, ajoute-t-il.

Ensuite est venu le plus dur. Transporter un tas de vieux trains lourds et en décomposition dans le paysage vallonné de la station s’est avéré aussi difficile que prévu.

“Nous avions prévu de les conduire sur des rails”, dit-il. Mais un virage serré au bout d’une route de la station où il fallait placer les voitures signifiait faire appel à une aide supplémentaire pour terminer le travail.

“Nous avons loué cette énorme grue qui doit monter à environ 70 mètres dans les airs. Ensuite, nous avons fait voler les chariots et les avons déposés sur la pente. C’était une sacrée journée… C’était une grue très chère, mais nous tout a été fait dans la journée », déclare Bensley.

En plus des suites de luxe, les calèches recyclées du complexe abritent également un spa, un club pour enfants et trois points de restauration – Poirot, Papillon et le Tea Carriage.

“Au départ, nous pensions que toutes les voitures seraient destinées à l’hébergement, mais lorsque nous avons commencé à travailler avec elles, nous sommes vraiment tombés amoureux de l’idée même de Murder on the Orient Express. C’est donc là qu’intervient Poirot”, a-t-il déclaré. dit du restaurant français surplombant le lac des cygnes à proximité.

Papillon, juste à côté, est un bar clandestin sur le thème du jazz servant des cocktails forts et, le week-end, de la musique live. Le Tea Carriage se trouve dans une autre zone de la station magnifiquement paysagée, où les clients peuvent essayer une variété de boissons telles que des cafés glacés et un délicieux service à thé l’après-midi.

Le petit-déjeuner est servi au Somying’s Kitchen, un restaurant spacieux ouvert toute la journée avec des cabines rappelant les voitures-restaurants et des intérieurs bleus et blancs lumineux. À l’extérieur du restaurant, il y a une petite piscine et le bar Terminus, qui porte également des motifs ferroviaires thaïlandais traditionnels.

Même si vous ne pouvez pas vous enregistrer dans l’une des voitures recyclées, les autres chambres et suites ne sont pas à négliger. Chacun, conçu pour ressembler à un wagon classique, est unique et présente des panneaux spectaculaires encadrant un papier peint panoramique.

Chaque chambre de l’InterContinental Khao Yai est unique. InterContinental Khao Yai

Il y a des suites communicantes avec des lits superposés pour les grands groupes, tandis que d’autres disposent d’un balcon avec vue sur le lac et d’un bassin profond privé.

Les clients sont encouragés à se rendre dans le parc national – plus de détails ci-dessous – mais cela vaut la peine de passer du temps à profiter de la station.

Les 19 hectares de l’InterContinental Khao Yai sont remplis de plus de 30 000 arbres et de plusieurs lacs, dont le plus grand est occupé par plusieurs cygnes noirs et blancs – d’où le nom “Swan Lake”. Des vélos gratuits peuvent être empruntés sur le sentier du lac, tandis qu’il existe de nombreux endroits pour s’asseoir et regarder les cygnes se dandiner.

Parc national de Khao Yai

Bien qu’incroyablement populaire parmi les habitants de Bangkok à la recherche d’une escapade d’un week-end pour s’évader de la ville, Khao Yai n’est pas un attrait majeur pour les touristes étrangers, qui ont tendance à se diriger vers les plages de Thaïlande ou vers Chiang Mai, la porte d’entrée du nord montagneux.

Le cachet d’avoir une propriété Bensley gérée par l’InterContinental donnera sans aucun doute à la région un coup de pouce sur la scène internationale.

Les paysages à l’extérieur du parc national de Khao Yai sont souvent comparés à la campagne italienne et certaines stations balnéaires, cafés, restaurants et vignobles jouent dans cette ambiance.

Il n’y a qu’un seul complexe de marque internationale dans la région en plus de l’InterContinental, un Movenpick qui dispose d’un vaste hôtel aux allures de château et d’un parcours de golf de 18 trous.

Les visiteurs qui veulent vraiment poursuivre ce fantasme d’escapade italienne peuvent se diriger vers Toscana Valley – un projet à usage mixte avec une réplique de la tour penchée.

Le parc national de Khao Yai abrite jusqu’à 200 éléphants sauvages, selon les responsables du parc. Pratya Chutipaskul/AFP/Getty Images

Mais à la base, Khao Yai reste une destination de choix pour les amoureux de la nature. Faisant partie du complexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est le plus ancien parc national de Thaïlande et se compose de plus de 2 000 kilomètres carrés de forêts et de prairies.

Les sentiers de randonnée répondent à diverses capacités, beaucoup offrant un accès à de belles chutes d’eau. Parmi les plus célèbres figure Haew Narok, dont le personnage de Leonardo DiCaprio a sauté dans le film de 2000 “The Beach”.

La faune comprend des éléphants, des ours, des gibbons et des tigres (bien que les humains repèrent rarement les grands félins). Les responsables du parc proposent des excursions nocturnes d’observation de la faune, qui peuvent être réservées via le centre d’accueil.

Bensley dit que l’emplacement de l’InterContinental près du parc national est ce qui l’a attiré vers le projet en premier lieu.

“Je suis un gars de la nature, donc pour moi, être si près de la forêt primaire est vraiment ce qui me fait vibrer, pouvoir monter dans ce parc et voir quelques-uns des rares éléphants sauvages restants en Asie… c’est à coup sûr ma partie préférée.”

Bien que la plupart des clients arrivent en voiture, il est possible de prendre le train de Bangkok à la gare de Pak Chong, qui se trouve à environ 40-45 minutes du complexe.

À l’avenir, Bensley dit vouloir organiser des voyages en train le week-end au cours desquels des invités costumés joueront à Murder on the Orient Express.

Les clients, qu’ils se rendent à Khao Yai depuis Bangkok en voiture ou en train, peuvent remarquer l’érection d’une longueur de voies ferrées surélevées – celles-ci font partie de la ligne de train à grande vitesse retardée Bangkok-Nakhon Ratchasima qui finira par traverser le Laos et entrer en Chine.

La ligne de 250 km Bangkok-Nakhon Ratchasmia devrait ouvrir en 2026, selon de récents rapports de presse.

Alors que les voyageurs commencent à rêver des années à venir où le train à grande vitesse facilitera la traversée de la campagne thaïlandaise, il est bon de savoir qu’il existe également une station balnéaire qui rend hommage à l’histoire ferroviaire du pays.