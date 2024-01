Inter&Co obtient les droits de dénomination à long terme pour le stade de football d’Orlando

ORLANDO, Floride (18 janvier 2024) – Inter&Co, l’un des principaux fournisseurs de services financiers et de commerce numérique, Orlando City SC et l’Orlando Pride ont annoncé aujourd’hui un accord à long terme pour nommer le stade Inter&Co du stade des équipes. En septembre, Inter&Co est devenue l’institution financière officielle des équipes de la Major League Soccer et de la National Women’s Soccer League d’Orlando.

“Alors que nous cherchons des moyens de tirer parti des succès de notre club, nous savons qu’Inter&Co sera un partenaire essentiel pour continuer à développer les marques Orlando City et Orlando Pride dans le paysage mondial, tant sur le terrain qu’en dehors”, a ajouté Wilf. “Nous sommes impatients de collaborer sur les moyens d’élargir non seulement nos profils commerciaux en Amérique latine et en Amérique du Sud, mais nous sommes également enthousiasmés par les avantages futurs que nos équipes de football récolteront grâce à des opportunités élargies de compétition, de dépistage et de notoriété de la marque.”

Inter, qui fait partie du groupe économique Inter&Co, est un pionnier de la banque numérique au Brésil qui sert plus de 30 millions de clients avec la possibilité de payer ses factures, d’épargner, d’investir, de faire des achats et de gagner des récompenses dans une seule application. L’entreprise soutient et investit depuis longtemps dans le football, notamment en relation avec l’Athletico Paranaense, le Fortaleza Esporte Clube et l’arène MRV, domicile du Clube Atlético Mineiro. Aux États-Unis, les clients peuvent ouvrir des comptes numériques sans frais et envoyer des fonds vers plus de 60 pays via l’application Inter&Co, entre autres services.

«Nous sommes ravis de faire passer notre partenariat avec Orlando au niveau supérieur. Il s’agit d’un moment décisif pour notre entreprise alors que nous élargissons notre présence aux États-Unis. Cela nous permettra d’entrer en contact avec la population jeune et diversifiée d’Orlando, y compris une communauté latino dynamique, grâce à notre amour commun pour le football », a déclaré João Vitor Menin. , PDG d’Inter&Co. “Et nous n’aurions pas pu rêver d’un meilleur partenaire pour bâtir sur ce lieu ultramoderne où les Floridiens centraux se réunissent et où les visiteurs du monde entier vivent des expériences mémorables”, a ajouté Menin.

« Il est tout à fait normal qu’à l’approche de notre 10 ème saison en MLS ici à Orlando et neuvième en NWSL, que nous allions nous associer pour la prochaine décennie avec une entreprise mondiale, non seulement engagée envers notre communauté, mais avec une vision partagée de l’avenir », a déclaré le président Mark Wilf. “Nous sommes vraiment enthousiasmés par ce que nous allons construire ensemble, en améliorant l’expérience des fans sur place et en reliant davantage nos cultures du football de manière significative.”

Technologie de pointe

Soutenu par des investissements en partenariat avec les propriétaires du club, l’Inter&Co Stadium a lancé un projet d’amélioration qui apportera une plus grande technologie au site. Les mises à niveau comprennent cinq millions de nouveaux pixels LED, une nouvelle carte vidéo de pointe, une nouvelle façade LED dans tout le bol, un mur LED de 16′ x 9′ dans le West Club, ainsi que plus de 200 nouveaux moniteurs de télévision dans tout le bol. suites, espaces premium, stands de concession et hall de niveau inférieur.

De plus, les fans découvriront de nouveaux affichages interactifs dans le hall ; Wi-Fi 6 et 6E, la technologie la plus récente disponible aujourd’hui ; Antennes 5G pour une couverture téléphonique accrue ; et de nouvelles options d’hospitalité telles que “La terrasse” dans la section 1. Des améliorations supplémentaires seront annoncées avant le début de la saison régulière.

Le site rouvrira officiellement ses portes au public le 27 janvier lorsque l’Orlando City SC accueillera un match amical de pré-saison des FC Series contre le Clube de Regatas do Flamengo du Brésil. Le match d’ouverture à domicile de la MLS 2024 est prévu pour le 24 février, lorsque l’Orlando City SC accueillera le CF Montréal, et la saison de la Fierté devrait débuter en mars 2024.

Divertissement de classe mondiale

Inter&Co, Orlando City et Orlando Pride envisagent le stade, situé au cœur du centre-ville d’Orlando, comme un lieu de sport et de divertissement de classe mondiale. En plus des matchs de football internationaux de renom de la MLS, de la NWSL, le stade continuera d’élargir sa visibilité en organisant des événements culturels et musicaux, à commencer par un concert d’après-match pour les détenteurs de billets après un match d’Orlando City en 2024.

Un partenaire financier pour les fans

En tant que sponsor officiel des comptes, des cartes de débit et de crédit, des hypothèques et des envois de fonds, Inter&Co sera un partenaire financier des fans d’Orlando, qui auront un accès exclusif à une suite complète de produits sur la Super App de l’entreprise, ainsi qu’à des récompenses et des avantages. , et des expériences uniques au Stade Inter&Co. «Nous rendons accessible, facile et pratique la bonne gestion de votre argent, dans une seule application. La plupart des Américains ont tendance à être mal desservis et surfacturés dans leurs relations bancaires. Et nous voulons changer cela, tout comme nous l’avons fait au Brésil pour plus de 30 millions de clients », a déclaré João Vitor Menin, PDG d’Inter&Co.

Engagement envers la communauté

Dans le cadre de son engagement envers la grande communauté d’Orlando, Inter&Co unira ses forces à celles des clubs pour lancer de nouvelles initiatives locales afin d’enrichir et de soutenir les voisins du stade Inter&Co. Inter&Co améliorera les programmes locaux d’éducation financière destinés aux jeunes avec d’autres programmes annoncés dans les mois à venir.

“En apposant notre nom sur le stade, nous faisons un engagement envers la communauté d’Orlando”, a ajouté Menin. “Nous croyons au pouvoir transformateur de l’éducation financière et de la technologie pour ouvrir des possibilités, et nous sommes là pour le faire pour chaque Floridien central.”