NEW YORK, 11 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Intercept Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ICPT), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques pour traiter les maladies hépatiques non virales progressives, a annoncé aujourd’hui sa nomination de Jared M. Freedberg comme avocat général et secrétaire. M. Freedberg rejoint Intercept après Immunomedics, Inc., qui a été acquis par Gilead Sciences en octobre 2020.

«Je suis très heureux d’accueillir Jared au sein de l’équipe Intercept alors que nous entamons une année charnière pour l’entreprise», a déclaré Jerry Durso, président et chef de la direction d’Intercept. «Son expertise substantielle en développement juridique et commercial sera inestimable alors que nous nous concentrons sur l’amélioration de la croissance de notre activité fondamentale PBC, le soutien de notre processus de réglementation NASH aux États-Unis et en Europe et la construction de notre pipeline.

M. Freedberg était auparavant avocat général et secrétaire et membre de l’équipe de direction pour Immunomedics, avec la responsabilité de la gestion de toutes les activités juridiques, y compris la conformité, les valeurs mobilières, la gouvernance d’entreprise et du conseil d’administration, les contrats, la stratégie et la gestion de la propriété intellectuelle, le développement des affaires et les litiges. la gestion. Chez Immunomedics, il faisait partie d’une équipe qui a guidé avec succès la demande de nouveau médicament pour Trodelvy ™ de la nouvelle soumission à l’approbation. Avant de rejoindre Immunomedics, M. Freedberg a occupé le poste de General Counsel, Specialty Generics Operating Division, et Vice President, Business Development and Licensing chez Mallinckrodt Pharmaceuticals. De 2001 à 2016, il a occupé des postes à responsabilité croissante chez Covance Inc. et a été membre de l’équipe de direction mondiale de Covance en tant que responsable de la stratégie et du développement des affaires de 2014 à 2016, période pendant laquelle il a dirigé l’intégration mondiale de l’acquisition de 6 milliards de dollars de LabCorp. de Covance.

«Je suis ravi de rejoindre Intercept en raison de la volonté unique de l’entreprise d’aider les patients atteints de maladies hépatiques difficiles qui ont des options de traitement limitées ou inexistantes», a déclaré M. Freedberg. «Nous avons une formidable opportunité de bâtir sur les bases solides de l’entreprise en 2021 et j’ai hâte de faire partie d’une équipe qui contribuera à façonner l’avenir d’Intercept.»

À propos d’Intercept

Intercept est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques pour traiter les maladies hépatiques non virales progressives, notamment la cholangite biliaire primitive (CBP) et la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Fondée en 2002 à New York, Intercept exerce ses activités aux États-Unis, en Europe et au Canada. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.interceptpharma.com ou vous connecter avec l’entreprise sur Twitter et LinkedIn.

