Matteo Darmian a marqué le seul but alors que les leaders de la Serie A, l’Inter Milan, ont résisté à l’humble Cagliari 1-0 pour étirer leur séquence de victoires à 11 matchs alors qu’ils se rapprochent d’un premier titre de champion en plus d’une décennie. La Juventus a consolidé sa troisième place avec une victoire 3-1 sur Gênes alors que Naples se classait quatrième et revenait en Ligue des champions avec une victoire 2-0 à Sampdoria. L’Inter a 11 points d’avance sur l’AC Milan, deuxième, qui a gagné 3-1 à Parme samedi, alors qu’un premier titre depuis 2010 attire l’équipe d’Antonio Conte avec huit matchs à jouer.

Le Marocain Achraf Hakimi est sorti du banc et quelques minutes plus tard, le défenseur italien Darmian s’est emparé du vainqueur à San Siro pour infliger une quatrième défaite consécutive à Cagliari.

« Nous commençons à voir la ligne d’arrivée, mais nous n’en sommes pas encore là et ne pouvons pas nous permettre de faire des calculs », a déclaré Conte.

«Ce n’est pas facile d’être sous pression constante mais nous nous y habituons.

«Nous avons juste besoin de continuer à pédaler au maximum alors que nous approchons de notre objectif.»

L’Inter avait été rattaché à Cagliari, 18e, dont le gardien Guglielmo Vicario, remplaçant Alessio Cragno, le gardien de Covid-19, a maintenu son équipe dans le match.

Vicario a refusé Christian Eriksen dans les deux mi-temps, tandis que le joueur de l’Inter Radja Nainggolan a également raté une occasion d’ouvrir le score pour les visiteurs contre son club parent.

Romelu Lukaku a mis en place Alexis Sanchez qui pensait avoir brisé l’impasse après un quart d’heure, mais le but a été exclu pour hors-jeu.

Stefan de Vrij fit trembler la barre transversale avant que Conte ne fasse un double remplacement amenant Hakimi à Ashley Young après 69 minutes, Lautaro Martinez remplaçant Sanchez.

Cela a payé et quelques minutes plus tard, Hakimi a combiné avec Lukaku pour donner le coup d’envoi à Parme, prêté Darmian, pour pousser l’Inter plus près d’une 19e couronne de Serie A après avoir terminé deuxième la saison dernière.

« Sur le plan psychologique, nous avons donné un signal important aujourd’hui », a déclaré l’ancien défenseur de Manchester United, Darmian.

«Conte transmet la passion et l’envie de gagner, vous pouvez le voir sur le terrain.

«Chacun sent qu’il a un rôle à jouer.»

JUVE EASE PAST GENOA

Le règne de neuf ans de la Juve semble sur le point de se terminer car ils sont à 12 points de retard sur l’Inter, mais malgré les pressions, l’équipe d’Andrea Pirlo a maintenu ses efforts pour le football de la Ligue des champions sur la bonne voie contre Gênes.

« Mon idée du football est de dominer le jeu, mais cette saison, nous n’avons pas toujours réussi à le mettre en action », a déclaré Pirlo.

«Chaque jour, vous vous sentez sous surveillance, moi en particulier parce que je suis dans ma première expérience d’entraîneur.

«Jusqu’à présent, je me donne une estimation de six sur 10 parce que je pourrais faire plus.»

Juan Cuadrado a ramené le ballon à un Dejan Kulusevski anonyme pour jouer le match d’ouverture après quatre minutes.

La Juve a doublé son avance après 22 minutes lorsque Federico Chiesa a forcé un arrêt de Mattia Perin avec un suivi de Cristiano Ronaldo à la sortie du poteau avant qu’Alvaro Morata envoie le rebond.

Gianluca Scamacca a pris la tête pour ramener un but pour Gênes à quatre minutes de la pause, Marko Pjaca manquant deux occasions de tir rapide d’égaliser pour les visiteurs six minutes plus tard.

Le remplaçant Weston McKennie a scellé la victoire après 70 minutes pour un précieux trois points avant le voyage du week-end prochain avec Atalanta, son rival de la Ligue des champions.

Napoli est revenu à la victoire après sa défaite en milieu de semaine contre la Juventus avec des buts de Fabian Ruiz 10 minutes avant la pause et de Victor Osimhen à trois minutes du temps.

L’équipe de Gennaro Gattuso a grimpé d’un point devant Atalanta qui se rendra en Fiorentina plus tard dimanche.

La Lazio, sixième, a battu Hellas Verona 1-0 grâce à une tête de Sergej Milinkovic-Savic dans le temps additionnel.

