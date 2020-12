L’entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte, a rejeté les suggestions selon lesquelles des tactiques sournoises pourraient priver son équipe d’une place dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions, qualifiant ces discussions de déprimantes.

L’équipe de Conte doit battre le Shakhtar Donestk à domicile mercredi lors de son dernier match dans le groupe B pour avoir une chance de terminer dans les deux premiers.

Cependant, si l’Inter gagne et que le Real Madrid et le Borussia Moenchengladbach égalent l’autre match du groupe mercredi, le Real et le Borussia continueront tous les deux.

Les médias sportifs italiens se nourrissent de théories du complot, bizarrement connues sous le nom de «cookies», et on a inévitablement demandé à Conte s’il s’inquiétait de ce qui pourrait se passer dans l’autre match.

« C’est la Ligue des champions – nous parlons de grands clubs, pas d’un kick-around dans le parc », a-t-il déclaré aux journalistes. «Je ne suis pas du tout inquiet de ce qui va se passer à Madrid, ne parlons pas des autres matches.

«J’espère que les médias ne se concentrent pas trop sur les rumeurs de lutte pour un résultat mutuellement avantageux. C’est déprimant d’en entendre parler.

« Tout cela est une conjecture: l’Inter, le Shakhtar, le Real et le Borussia joueront tous pour gagner leurs propres matches. »

Le Borussia a mené le groupe avec huit points, suivi du Real et du Shakhtar sur sept et de l’Inter sur cinq.

Dans tous les cas, un match nul ne serait utile pour le Real et le Borussia que si l’Inter gagne. Si le Real et le Borussia font match nul et que le Shakhtar fait match nul ou gagne, les Ukrainiens continueront avec le Borussia.

L’Inter a battu le Shakhtar 5-0 en demi-finale de la saison dernière en août, mais a été tenu à l’écart 0-0 lors de son match précédent dans le groupe.

« C’est une très bonne équipe avec un excellent entraîneur », a déclaré Conte. « Ils ont de la qualité sur le ballon et de bons joueurs techniques, certains rythment aussi. »