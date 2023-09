Inter Miami vs Toronto FC score en direct, résultat, mises à jour, faits saillants alors que Lionel Messi revient en MLS

L’Inter Miami poursuit son improbable chasse aux séries éliminatoires en accueillant le Toronto FC à domicile mercredi, affrontant le seul club en dessous d’eux dans le classement de la Conférence Est.

On pense qu’après avoir été au repos deux matches de suite, un pour l’Argentine et un pour l’Inter Miami, Lionel Messi sera apte à revenir dans ce match, mais cela n’a pas encore été pleinement confirmé.

Sans ses services, le club de Messi a subi une lourde défaite ce week-end à Atlanta United, infligeant à sa course aux séries éliminatoires de fin de saison son premier véritable coup dur. Ils sont désormais à sept points d’une position en séries éliminatoires avec sept matches à jouer, au milieu d’une chasse aux séries éliminatoires bondée dans laquelle l’Inter Miami doit dépasser pas moins de cinq clubs pour gagner une place en séries éliminatoires.

Pourtant, l’Inter Miami n’a pas été battu avec Messi dans l’équipe, et s’il revenait, cela leur donnerait un gros coup de pouce contre un Toronto FC en difficulté qui n’a qu’une seule victoire depuis fin mai et n’a pas réussi à garder sa cage inviolée. n’importe lequel de leurs 14 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Le Sporting News suit en direct le match Inter Miami contre Toronto FC, fournissant des mises à jour des scores, des commentaires et des faits saillants au fur et à mesure qu’ils se produisent ci-dessous.

Inter Miami vs Toronto FC Résultats en direct

Score Buteurs Inter Miami – – Toronto FC – –

Compositions de départ :

Inter Miami (3-4-3, de droite à gauche) : 1. Callender (GK) — 6. Aviles, 27. Kryvtsov, 31. Miller — 2. Yedlin, 5. Busquets, 41. D. Ruiz, 18. Alba — 10. Messi, 17. J. Martinez, 11. Farias .

Toronto FC (4-3-3, de droite à gauche) : 30. T. Romero (GK) — 19. Franklin, 17. Rosted, 4. Bradley, 28. Petretta — 8. V. Vazquez, 52. Coello, 21. Osorio — 10. Bernardeschi, 29. Kerr, 24. Insigne .

Inter Miami contre Toronto FC mises à jour en direct, faits saillants, commentaires

15 minutes avant le coup d’envoi : Lionel Messi est sur le terrain et s’échauffe avec son équipe de l’Inter Miami, et ils profitent de la préparation du match.

35 minutes avant le coup d’envoi : L’officiel canadien de ce soir, Drew Fischer, n’est pas l’un des arbitres qui ont le plus voyagé dans la Major League Soccer cette année. Il a disputé 12 matchs cette saison, tandis que les officiels les plus réguliers ont arbitré près de 17, 19, voire jusqu’à 22 matchs cette année.

Il y a une raison à cela : Fischer partage son temps entre les affectations en MLS et en Première Ligue canadienne. Il a travaillé lors des deux dernières Coupes du Monde Féminines de la FIFA, notamment en tant que membre de l’équipe VAR pour la demi-finale 2023 entre l’Australie et l’Angleterre cet été. Il a également fait partie de l’équipe VAR pour la finale de la Coupe MLS la saison dernière.

Fischer est extrêmement indulgent, avec une moyenne de seulement 0,70 faute par plaquage et 3,67 cartons jaunes par match cette saison, tous deux en bas de la liste. Il n’a pas encore dirigé un match avec Lionel Messi sur le terrain, la dernière fois qu’il a supervisé l’Inter Miami fin février lors de sa victoire 2-0 contre le CF Montréal en ouverture de la saison.

50 minutes avant le coup d’envoi : Les files d’attente sont prêtes et Lionel Messi débute officiellement pour l’Inter Miami.

Gerardo Martino est revenu à son système à trois à l’arrière. Fait intéressant, Leonardo Campana, en forme, a rejoint le banc, tandis que Josef Martinez, en difficulté, prend le départ. Avec chaque match aussi important, ce genre de bricolage de Tata sera étroitement scruté, surtout s’il ne fonctionne pas comme prévu.

Le Toronto FC n’effectue qu’un seul changement, ramenant Victor Vazquez (un ancien coéquipier de La Masia à l’époque de Messi) au milieu de terrain pour remplacer Franco Ibarra. Le vétéran à la retraite de l’USMNT, Michael Bradley, qui porte le brassard de capitaine, poursuit sa récente carrière en défense centrale.

1 heure avant le coup d’envoi : Les compositions devant être annoncées sous peu, les fans de l’Inter Miami pourraient être pardonnés d’avoir jeté un coup d’œil aux résultats extérieurs ce soir. L’Inter Miami a beaucoup de travail à faire, mais ce n’est un secret pour personne qu’il a également besoin de l’aide de ceux qui se trouvent juste au-dessus d’eux.

Les matchs à surveiller ce soir incluent les six clubs directement au-dessus d’eux dans le tableau : Montréal (8e) contre FC Cincinnati, DC United (9e) contre Atlanta United, Chicago Fire (10e) contre Columbus Crew, Charlotte FC (11e). ) contre Philadelphia Union, NYCFC (12e) contre Orlando City et New York Red Bulls (13e) contre Austin FC.

Cinq de ces clubs sont à domicile et tous les six débuteront à 7h30 aux côtés de l’Inter Miami. Nous les surveillerons ici ainsi que la couverture de l’Inter Miami ce soir, vous n’aurez donc pas à changer de chaîne.

1h15 pour botter : Voici un rappel de ce dont l’Inter Miami a besoin pour atteindre les séries éliminatoires. À sept matches de la fin, l’Inter Miami occupe le 14e rang de la Conférence Est, sept points en arrière de la dernière place en playoffs (9ème).

Lorsque Lionel Messi les a rejoints, ils étaient derniers (15e) du classement et 12 matchs en arrière, ils ont donc rattrapé du terrain, mais la défaite contre Atlanta United la dernière fois les a mis plus profondément dans un trou. Les points sont désormais précieux et tout résultat autre que les victoires présente des problèmes. L’Inter Miami doit obtenir autant de points que possible sur les 21 points possibles restant sur son calendrier, et espérer que ceux au-dessus d’eux glissent suffisamment pour les voir gravir les échelons. Ce sera risqué pour le reste.

À l’autre bout du tableau, six équipes peuvent potentiellement décrocher une place en séries éliminatoires avec un ensemble de résultats particulier ce soir.

1h30 pour kicker : Avec Lautaro Martinez qui a fait un clunker plus tôt dans la journée pour l’Inter en Ligue des champions, Lionel Messi peut reprendre la tête des Argentins avec le plus de buts pour leur club depuis la fin de la Coupe du monde 2022.

Il aura de grandes chances d’y parvenir, avec plus de rapports que Messi débutera pour l’Inter Miami ce soir.

1h45 pour botter : L’acquisition par l’Inter Miami de Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba a, entre autres choses, déclenché une conversation plus large autour de certaines règles archaïques de la MLS qui doivent être revues, mises à jour ou complètement éliminées.

L’une de ces règles qui pourrait faire l’objet d’une refonte cet été est le mécanisme des droits de découverte. Cela est arrivé plus tôt dans la journée alors qu’Atlanta United ont fait l’objet d’un grief de Josh Cohen, dont Atlanta détient les droits de découverte.

Une source de la MLS a déclaré aujourd’hui à Sporting News que les droits de découverte pourraient faire l’objet d’une refonte majeure cette intersaison, soit réduits, soit complètement effacés des règles.

2 heures avant le coup d’envoi : Les discussions sur la forme physique de Lionel Messi, 36 ans, ont été maintenues jusqu’à présent dans un murmure constant au cours de son mandat à l’Inter Miami, mais elles ont été mises au premier plan alors que Messi a été tenu à l’écart de la défaite du week-end contre Atlanta United, bien qu’il soit reposé. par l’Argentine quelques jours auparavant en Bolivie.

Entraîneur de l’Inter Miami Gerardo Martino a démenti que son absence était liée au terrain en gazon, ce que Messi lui-même a nié il y a des semaines, mais c’est une explication plausible pour le club qui l’a retenu.

Néanmoins, Messi serait de retour dans le giron de l’Inter Miami ce soir, un coup de pouce pour leurs chances chancelantes en séries éliminatoires.

Inter Miami contre Toronto FC compositions et nouvelles de l’équipe

On s’attendait à ce que Lionel Messi reviendrait à l’Inter Miami après avoir été reposé à la fois en Argentine et à nouveau ce week-end contre Atlanta United, mais l’entraîneur-chef Gerardo Martino ne s’engagerait pas à sa superstar voyant le terrain, allant seulement jusqu’à déclarer que Messi et Jordi Alba s’entraîneraient mardi et leur statut serait alors déterminé.

Pourtant le jour du match il a été rapporté que Messi commenceraitet effectivement il le fait alors que la programmation est confirmée.

Jeune milieu de terrain Diego Gómez a subi une blessure musculaire lors de sa mission internationale avec le Paraguay et est raté. Sinon, les seules blessures auxquelles l’Inter Miami devra faire face sont les absences à long terme de Ian Fray, Grégore, Corentin Jeanet Jean Mota.

Onze de départ de l’Inter Miami (3-4-3) : Callender (GK) — Aviles, Miller, Kryvtsov — Yedlin, Busquets, D. Ruiz, Alba — Messi, J. Martinez, Farias.

Remplaçants de l’Inter Miami (12) : (Les files d’attente sont publiées une heure avant le coup d’envoi)

L’entraîneur par intérim du Toronto FC, Terry Dunfield, a remanié son alignement, cherchant à trouver la meilleure combinaison de joueurs pour aider à élever l’équipe canadienne au bas du classement de la Conférence Est. L’introduction d’un jeune de 20 ans DeAndre Kerr l’attaque a été brillante, soutenue par le duo italien Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi sur chaque aile.

Gardien de but Sean Johnson est absent avec une main cassée, tandis que Christian Gutiérrez manque à cause d’un problème de hanche et Adama Diomandé est mis à l’écart en raison d’une blessure musculaire.

Les fans de l’équipe nationale américaine seront perplexes de voir un international américain de longue date Michael Bradley déployé en défense centrale, s’est déplacé vers la ligne arrière lors de chacun des trois derniers matchs grâce aux difficultés de Aimé Mabika, Shane O’Neillet Sigurd Rosted.

Onze de départ du Toronto FC (4-3-3) : T. Romero (GK) — Franklin, Rosted, Bradley, Petretta — V. Vazquez, Coello, Osorio — Bernardeschi, Kerr, Insigne.

Remplaçants du Toronto FC (12) : (Les files d’attente sont publiées une heure avant le coup d’envoi)

Comment regarder l’Inter Miami contre le Toronto FC

Inter Miami contre Toronto FC cotes et lignes de paris

Malgré la lourde défaite de la dernière fois, le marché des paris ne semble pas dissuadé l’Inter Miami, et contre la seule équipe en dessous d’eux au classement de la Conférence Est, les hôtes sont considérés comme de grands favoris.

On s’attend également à des buts alors que les difficultés défensives de l’Inter Miami se poursuivent et que le Toronto FC a également des problèmes à l’arrière. Toronto n’a pas gardé sa cage inviolée depuis fin mai, une longue période de mauvaise forme défensive.

Inter Miami

gagner Dessiner Toronto

gagner Les deux équipes

marquer O/N Plus / Moins

3,5 buts IMFC

-1,5 TFC

