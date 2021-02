Les Red Bulls de New York et DC United envisagent de rejoindre la course pour recruter le défenseur de West Bromwich Albion Kieran Gibbs, qui reste une cible pour l’Inter Miami CF, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 31 ans est en rupture de contrat avec les Hawthorns cet été et donc libre de négocier directement avec des clubs étrangers après avoir conclu les six derniers mois de son contrat.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

La franchise de David Beckham, Inter Miami, a fait une offre de contrat lors de la fenêtre de transfert de janvier, mais cette proposition a été rejetée, des sources indiquant à ESPN qu’elle représentait une fraction de son salaire de 70000 £ par semaine.

Gibbs est le joueur le mieux payé de West Brom, qui n’a pas l’intention de renouveler son contrat et devra réduire sa masse salariale s’il était relégué de la Premier League. L’équipe de Sam Allardyce est à la 19e place – 11 points de sécurité.

La volonté de Gibbs d’envisager de déménager à Miami a alerté d’autres clubs de la MLS, les Red Bulls contactant les représentants de Gibbs pour explorer la possibilité de parvenir à un accord.

DC United est sur le marché pour signer un arrière gauche pendant la saison de clôture et aurait également fait une enquête provisoire.

Des sources proches des négociations ont déclaré à ESPN que Miami restait en tête des négociations, mais aucun accord n’est imminent à ce stade.

Gibbs a fait 100 apparitions pour West Brom depuis son arrivée en 2017 d’Arsenal, où il a remporté deux FA Cup et deux Community Shields après avoir traversé les rangs des jeunes des Gunners.