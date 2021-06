Inter Miami CF vs Orlando City SC – Rapport de match de football – 25 juin 2021

Nani a poursuivi sa saison sensationnelle avec une superbe frappe à la 80e minute pour porter la visite d’Orlando City à une victoire 2-1 sur l’Inter Miami vendredi.

Nani a également aidé Chris Mueller à égaliser sept minutes plus tôt alors qu’Orlando (6-1-3, 21 points) a complété une semaine parfaite avec trois victoires en sept jours.

Dans la foulée, les Lions sont revenus à la deuxième place de la Conférence Est, à deux points de la Nouvelle-Angleterre.

Nani a maintenant six buts et trois passes décisives, ce qui le rend directement impliqué dans la moitié des buts d’Orlando cette année. Deux de ces buts et toutes ces passes décisives sont survenus lors des deux derniers matchs des Lions.

Gonzalo Higuain a marqué six minutes après son entrée dans le match en tant que remplaçant en seconde période pour donner à l’Inter Miami (2-6-2, 8 points) une brève avance, après avoir été laissé à la maison en raison de problèmes de forme physique lors du match précédent de Miami, un Défaite 1-0 à DC United le 19 juin.

Nani célèbre après avoir marqué ce qui s’est avéré être le but gagnant. Doug Murray/Icon Sportswire via Getty Images

Fit ou pas, Higuain a cinq buts en une saison alors que personne d’autre pour Miami n’en a plus d’un. Mais contrairement à la dernière fois où il a marqué, il n’a pas pu empêcher cette fois les Herons de s’incliner sur une quatrième défaite consécutive.

À domicile et avec près d’une semaine complète pour se préparer, Miami a eu le meilleur de jouer dans l’heure d’ouverture, même si cela n’a créé que quelques occasions sérieuses.

Cela a changé lorsque Higuain est entré sur le terrain à la 61e minute. Lorsqu’on lui a accordé de l’espace quelques minutes plus tard, il a décoché une frappe de 25 verges au-delà du plongeon du gardien Brandon Austin et à l’intérieur du poteau gauche.

Mais l’avance ne tenait que six minutes avant que Nani n’atteigne un long ballon en diagonale sur le flanc droit et ne renvoie un centre dans la surface de réparation.

Mueller était là pour le rencontrer, martelant une volée pour la première fois qui a donné peu de chance au gardien John McCarthy.

McCarthy avait également peu d’espoir sept minutes plus tard, lorsque Nani a récupéré le ballon sur le flanc gauche, l’a coupé vers le coin de la surface de réparation, puis a terminé du pied droit dans le coin supérieur droit.