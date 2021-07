Inter Miami CF vs. New England Revolution – Rapport de match de football – 21 juillet 2021

Arnor Traustason a inscrit deux des quatre buts du Revolution de la Nouvelle-Angleterre en première mi-temps pour aider à rythmer l’ancien hôte du Revolution, l’Inter Miami CF, 5-0, mercredi soir à Fort Lauderdale, en Floride.

Traustason, un ailier international islandais acquis du club suédois de Malmö en mars, a marqué à la 15e minute et à nouveau à la 36e. Teal Bunbury a ajouté un but à la 27e minute, Adam Buksa a marqué dans les arrêts de jeu en première mi-temps et à nouveau à la 83e minute et le gardien Brad Knighton a effectué un arrêt pour la Nouvelle-Angleterre.

« Nous étions certainement opportunistes [in the first half] », a déclaré l’entraîneur de Revolution Bruce Arena à l’émission myTV38 de l’équipe. « [In the] 10 ou 15 premières minutes, nous étions un peu tremblants, puis je pense que nous avons un peu repris le dessus. »

La Nouvelle-Angleterre (9-3-3, 30 points) a remporté sa deuxième victoire consécutive et s’est améliorée à 2-1-1 au mois de juillet.

Le gardien Nick Marsman a arrêté six des 11 tirs lors de ses débuts à l’Inter Miami après avoir passé les deux dernières saisons avec l’équipe néerlandaise du Feyenoord Rotterdam. L’Inter Miami (2-8-2, 8 points) a subi sa sixième défaite consécutive.

La tête de Traustason pour son premier but de la saison a placé la Nouvelle-Angleterre sur le tableau. Le milieu de terrain a percuté le filet et a dirigé un coup franc de Carles Gil dans le coin inférieur gauche du filet devant un Marsman plongeant.

Bunbury a doublé l’avance de Revolution 12 minutes plus tard lorsqu’il a marqué sur un rebond dans la surface après que Marsman a refusé le premier tir du pied droit de Tommy McNamara du côté droit de la surface.

Traustaso a marqué son deuxième de la soirée sur un corner sur un tir du pied droit alors qu’il tombait au centre de la surface. Buksa a plafonné le barrage de but de la première mi-temps quatre minutes après le temps d’arrêt sur son tir du pied droit du centre de la surface.

Buksa a marqué à nouveau d’un tir du pied gauche sur un ballon en profondeur de Gustavo Bou en seconde période, égalant Bou avec son septième but en tête de l’équipe cette saison.