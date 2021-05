Inter Miami CF vs Atlanta United FC – Rapport de match de football – 9 mai 2021

Lewis Morgan a marqué à la 77e minute pour aider l’Inter Miami CF à obtenir un point après un match nul 1-1 contre Atlanta United FC dimanche après-midi à Fort Lauderdale, en Floride.

L’Inter Miami (1-1-2, 5 points) a pris du retard dès que Josef Martinez a mis Atlanta United (1-1-2, 5 points) en tête avec un but à la neuvième minute.

L’Inter Miami ne trouvera pas la marque jusqu’à ce que l’effort individuel spectaculaire de Morgan ait abouti à son premier but depuis le 10 octobre 2020.

Morgan a pris un long ballon de Gregore sur une avance sur le terrain, a manœuvré son chemin à travers deux défenseurs d’Atlanta et a tiré une frappe parfaite du pied gauche devant le gardien Brad Guzan.

Le milieu de terrain de Miami, Victor Ulloa, a failli mettre son équipe en tête au moment où le temps d’arrêt commençait quand il s’est rapproché et a tiré un tir que Guzan a dévié. Ulloa a ensuite trébuché sur Guzan qui est sorti pour tenter de récupérer le rebond, mais aucune faute n’a été sifflée dans la surface.

Miami, qui continue de se prouver un ennemi compétitif au début de sa deuxième saison MLS, a fait valoir plusieurs non-appels à l’intérieur de la surface de 18 verges pendant le match en vain.

Martinez a marqué son premier but depuis son retour d’une LCA déchirée qui l’a mis à l’écart depuis le premier match de 2020. Martinez a joué 73 minutes avant d’être remplacé.

Sur le score, Martinez a pris possession juste au bord de la surface de réparation de 18 verges sur un feed d’Emerson Hyndman, a tourné rapidement et a tiré du pied gauche sur le gardien de Miami John McCarthy.

C’était le deuxième but d’Atlanta en MLS depuis qu’il en a marqué trois lors de son match d’ouverture à domicile le 24 avril contre Chicago.

Morgan a presque aidé même le score beaucoup plus tôt à la 18e minute lorsque son centre est passé aux jambes du défenseur d’Atlanta Miles Robinson pour un Gonzalo Higuain largement ouvert devant le but des Five Stripes. Mais Guzan a renfloué son équipe avec un arrêt de pied.

Le milieu de terrain de l’Inter Miami, Blaise Matuidi, a quitté le match à la 14e minute après avoir reçu un coup sûr plus tôt du milieu de terrain d’Atlanta Santiago Sosa lorsqu’ils sont entrés en collision alors que Sosa courait à toute vitesse pour défier le ballon.