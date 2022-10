Inter Miami CF contre Orlando City SC – Rapport de match de football – 5 octobre 2022

Gonzalo Higuain a poursuivi son jeu torride avec deux buts alors que l’Inter Miami CF a décroché une place en séries éliminatoires de la Conférence Est de la MLS avec une victoire stellaire 4-1 contre Orlando City SC mercredi soir à Fort Lauderdale, en Floride.

Leonardo Campana et Ariel Lassiter ont également marqué des buts alors que l’Inter Miami (14-13-6, 48 points) a remporté son quatrième match consécutif pour se hisser à la cinquième place à l’Est.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Ercan Kara a marqué pour Orlando City (13-14-6, 45 points), qui est tombé à la huitième place à l’Est en raison du match nul 2-2 du Columbus Crew contre le Charlotte FC plus tôt mercredi. Le résultat a propulsé Columbus (10-7-16, 46 points) au septième et dernier rang des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est.

Orlando City accueille Columbus dimanche lors de la finale de la saison régulière pour les deux équipes.

Le bouillant Higuain a annoncé lundi qu’il prendrait sa retraite après la saison, mais il sort avec style. Il a marqué six buts lors de la séquence de victoires de Miami et en a marqué huit au cours des sept derniers matches. Higuain, 34 ans, mène Miami avec 16 buts.

Orlando a pris 16 tirs, mais un seul était cadré. Miami a placé quatre de ses six tirs au but.

Pedro Gallese a eu deux arrêts pour les Lions, et Drake Callender n’a pas été appelé à en faire pour Miami.

Miami a commencé la déroute avec un but dans la première minute. Campana a lancé un long tir du pied gauche vers le filet, et Gallese n’a pas pu revenir à temps alors que le ballon passait au-dessus de sa tête pour le 11e but de Campana de la campagne.

Higuain a inscrit son premier but de la soirée à la 38e minute. Une passe de Lassiter l’a raté, mais il a tout de même réussi un tir du pied gauche qui a battu Gallese.

Cinq minutes après le début de la seconde mi-temps, Ruan d’Orlando City a été appelé pour un ballon de la main et les Herons ont obtenu un penalty.

Higuain est intervenu à la 52e minute et a envoyé un tir du pied droit dans le coin gauche du filet pour enregistrer le doublé.

À peine quatre minutes plus tard, Miami a augmenté l’avance à 4-0 lorsque Lassiter a envoyé un pied gauche en plein essor de l’autre côté de la surface devant Gallese pour son quatrième but de la saison.

Orlando est entré dans le tableau à la 71e minute lorsque Facundo Torres a nourri Kara, qui a envoyé un tir du pied droit qui a touché le poteau de but gauche et est entré dans le filet pour son 11e but de la saison.

Miami clôture la saison régulière en accueillant le CF Montréal dimanche.