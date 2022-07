Inter Miami CF contre Barcelone – Rapport de match de football – 19 juillet 2022

Barcelone a battu mardi l’Inter Miami CF de la MLS 6-0 lors d’un match amical de pré-saison à Fort Lauderdale, en Floride, avec la nouvelle recrue Raphinha parmi les six buteurs différents des Catalans.

Pierre-Emerick Aubameyang, Ansu Fati, Gavi, Memphis Depay et Ousmane Dembele ont également marqué dans l’affaire unilatérale alors que les géants de la Liga entamaient leur tournée de pré-saison aux États-Unis.

– Toe Poke: comment Lewandowski du Barca a battu Ronaldo et Messi au Bayern

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, n’était pas sur la touche pour le match car il reste en Espagne pour résoudre un problème de visa avant le reste de la tournée de son équipe. Son frère et assistant du Barça, Oscar, a pris sa place pour le match amical, Xavi essayant d’être dans le pays avant la pré-saison de samedi. Classique contre le Real Madrid à Las Vegas.

Harvey Neville, le fils de l’entraîneur de Miami Phil Neville, et le fils du copropriétaire de l’équipe, David Beckham, Romeo, ont tous deux fait des apparitions de remplacement pour les hôtes, venant avec le match déjà bien en main pour Barcelone.

Après le match contre le Real Madrid, le Barça affrontera la Juventus à Dallas, Texas, le 23 juillet et une autre équipe de la MLS au New York Red Bull à Harrison, New Jersey, le 26 juillet.

Ils rentreront chez eux pour disputer le match du Trophée Joan Gamper contre le club de Liga MX Pumas UNAM le 7 août et commenceront leur campagne de LaLiga 2022-23 le 13 août au Camp Nou contre Rayo Vallecano.