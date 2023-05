Inter Miami CF contre Atlanta United FC – Rapport de match de football – 6 mai 2023

Josef Martinez a marqué deux fois lors de son premier match contre son ancienne équipe pour atteindre la barre des 100 buts de la MLS et porter l’Inter Miami à une victoire 2-1 sur Atlanta United samedi soir.

Le siècle de buts de Martinez en saison régulière est survenu lors de son 142e match en carrière, dépassant Bradley Wright-Phillips (159 matchs) en tant que joueur le plus rapide de l’histoire de la MLS à atteindre cette marque.

Les deux premiers buts de Martinez depuis son départ d’Atlanta et son arrivée à Miami ont porté les Herons à une deuxième victoire consécutive après six défaites consécutives.

Son premier est venu du point de penalty à la 59e minute quelques instants seulement après son entrée dans le match en tant que remplaçant. Son deuxième était une finition glissante beaucoup plus difficile, une touche devant le gardien d’Atlanta Quentin Westberg après avoir atteint une passe de DeAndre Yedlin.

Miami (4-6-0, 12 points) a dû tenir bon à partir de là après que Franco Negri ait reçu un carton rouge pour un défi de crampons à la 84e minute suite à une critique vidéo.

Andre Gutman a marqué un but tardif pour Atlanta (5-3-3, 18 points) avec une tête proche du poteau du corner de Brooks Lennon dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps.

Cela a aidé les visiteurs à éviter leur premier jeu blanc offensif de la saison, mais ils n’ont pas pu éviter une troisième défaite à l’extérieur et une deuxième consécutive.

Martinez a passé six ans en tant que joueur d’Atlanta, commençant la saison d’expansion de l’équipe en MLS en 2017, marquant ses 98 premiers buts en MLS et aidant le club à remporter la Coupe MLS 2018 et l’US Open Cup 2019.

Mais il a déchiré son ACL lors de l’ouverture de la saison 2020, manquant le reste de cette campagne, et n’a pas retrouvé son ancienne forme depuis malgré avoir marqué 21 fois pour Atlanta en 2021 et 2022.

Atlanta a exercé une option de rachat de contrat cette intersaison, permettant à Miami de le signer en tant qu’agent libre, mais il avait perdu son rôle de départ une fois que Leonardo Campana s’était remis d’une blessure en début de saison.

Pourtant, le manager Phil Neville a choisi d’insérer Martinez à la 57e minute. Et il a eu l’occasion de sortir du lot avec son premier coup de pied du match après que Machop Chol d’Atlanta ait battu David Ruiz.

Martinez a intensifié et martelé sa pénalité après le plongeon de Westberg.

Son deuxième est survenu lorsque Yedlin a soigneusement décroché un dégagement à arc élevé, s’est retourné et a vu Martinez courir dans la surface de réparation. Yedlin a fendu la passe en diagonale et Martinez a instinctivement glissé pour pousser d’un angle serré entre la charge de Westberg et le poteau d’extrême gauche.