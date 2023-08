Inter Miami CF 4-0 Charlotte FC (11 août 2023) Analyse du match

Lionel Messi a été obligé d’attendre mais a maintenu son record de buts à chaque match pour l’Inter Miami alors que sa nouvelle équipe se qualifiait pour les demi-finales de la Coupe des Ligues avec une victoire 4-0 sur le Charlotte FC à Fort Lauderdale, en Floride, vendredi.

Le huitième but de Messi en cinq matchs depuis son arrivée est survenu à seulement quatre minutes de la fin et avec Miami déjà trois buts au bon pour offrir la finale parfaite aux près de 22 000 spectateurs au stade DRV PNK.

Miami se rendra maintenant mardi pour affronter l’Union de Philadelphie, championne de la Conférence de l’Est de l’année dernière, alors qu’elle cherche à poursuivre son revirement remarquable depuis l’accueil du septuple vainqueur du Ballon d’Or.

Josef Martínez a marqué le premier but de Miami à la 12e minute après s’être vu confier la responsabilité de tirer un penalty devant Messi pour la deuxième fois en trois matchs et de trouver à nouveau le filet sur place.

Le deuxième de Miami est venu juste après la marque des 30 minutes. Alors que la course de Messi dans la surface de réparation attirait l’attention de plusieurs défenseurs de Charlotte, l’international américain DeAndre Yedlin a trouvé la course d’un Robert Taylor largement ouvert pour ramener à la maison un tir bas du centre de la zone.

Lionel Messi a marqué le quatrième but de Miami contre Charlotte pour en faire huit buts en cinq matchs depuis qu’il a rejoint le club MLS. Hector Vivas/Getty Images

Peut-être qu’aucun joueur n’a plus prospéré depuis l’arrivée de Messi que Taylor. Après avoir marqué cinq buts en 52 apparitions en MLS avant Messi, le milieu de terrain finlandais a inscrit quatre buts en cinq matchs avec le grand argentin à ses côtés.

L’impact sur l’équipe dans son ensemble a été similaire. Auparavant avec une moyenne de 1,2 buts par match en tant que l’un des plus bas buteurs de la MLS, Miami a marqué à un rythme de plus de trois buts par match depuis l’arrivée de l’homme aux plus de 800 buts en carrière.

Après avoir encaissé quatre buts lors d’une folle victoire en huitièmes de finale contre le FC Dallas dimanche, la défense de Miami s’est également défendue dans l’enceinte familière du DRV PNK Stadium.

Avec l’ancien coéquipier de Messi à Barcelone, Sergio Busquets, protégeant la ligne de fond de Miami, Charlotte n’a réussi un tir cadré qu’à la 55e minute. Et même si les visiteurs représentaient plus une menace offensive après quelques changements à la mi-temps, Miami était rarement troublé.

À l’autre bout, Messi a continué à tirer les ficelles. Alors qu’il restait 12 minutes au chronomètre, il a sorti Diego Gomez avec une passe parfaite d’un pouce sur la gauche et le centre du remplaçant a été transformé dans son propre filet par le défenseur de Charlotte Adilson Malanda.

Pour les personnes présentes, y compris l’entraîneur argentin Lionel Scaloni, vainqueur de la Coupe du monde, la seule chose qui manquait était un but de Messi. Pas du genre à décevoir, Messi l’a dûment livré avec une première fois soignée après une passe décisive de Leonardo Campana.

Miami, dernier de la Conférence Est de la MLS, n’est plus qu’à deux victoires d’un premier trophée dans la courte histoire de l’équipe et d’un 44e dans la carrière légendaire de son nouveau n°10.