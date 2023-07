Inter Miami CF 1-1 Austin FC (1 juil. 2023) Analyse du match

Josef Martinez a marqué moins de deux minutes après le début de la seconde mi-temps, mais le but n’a pas tenu le coup alors que son hôte, l’Inter Miami, s’est contenté d’un match nul 1-1 avec l’Austin FC samedi soir.

Nick Lima a répondu pour l’Austin FC environ quatre minutes après l’entrée de l’Inter Miami au tableau.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Pourtant, la séquence de sept défaites consécutives de l’Inter Miami s’est terminée par le match nul dans ce qui aurait pu être le dernier match de l’équipe sous l’entraîneur par intérim Javier Morales. Tata Martino a été embauché pour occuper le poste d’entraîneur-chef, et il était présent au match de samedi soir alors qu’il attend de remplir la paperasse pour assumer ses fonctions.

L’Inter Miami (5-13-1, 16 points), qui est sans victoire en MLS depuis le 13 mai, avait un avantage statistique avec une avance de 18-12 aux tirs. Le gardien de l’Inter Miami, Drake Callender, a effectué trois arrêts.

Le gardien Brad Stuver a sauvé sept tirs pour l’Austin FC (7-8-5, 25 points), qui venait de remporter deux victoires en marquant trois fois dans chacun de ces matches.

Martinez a inscrit son cinquième but de la saison en tête de l’équipe et son deuxième but en trois matchs. Il a été mis en place pour un tir dans la surface par un centre de Benjamin Cremaschi du côté droit. Deux joueurs de l’Austin FC ont trop poursuivi sur le jeu et cela a laissé Martinez ouvert pour le tir.

Pour le but de Lima, le défenseur a récupéré le ballon à l’extérieur de la surface après que le tir de son coéquipier Sebastian Driussi en haut à gauche de la surface ait été bloqué. Cela s’est transformé en le premier but du mandat de 81 matchs de Lima avec Austin et le huitième de sa carrière en MLS.

L’Inter Miami a produit plus d’occasions en première mi-temps, mais n’a réussi à se connecter sur aucun de ses neuf tirs. Quatre de ces arrêts requis par Stuver.

C’était la première fois en quatre matches que l’Inter Miami tenait un adversaire à moins de deux buts.