Inter Miami CF 0-0 Nashville SC (30 août 2023) Analyse du match

FORT LAUDERDALE, Floride – L’Inter Miami CF a prolongé sa séquence d’invincibilité à 10 matchs mercredi lors de son premier match à domicile en Major League Soccer depuis l’arrivée de Lionel Messi, mais a été tenu en échec et a perdu deux points cruciaux lors d’un match nul 0-0 contre le Nashville SC. .

Messi a finalement eu une nuit de congé – selon ses normes – et n’a pas contribué avec un but ou une passe décisive pour la première fois de son époque à l’Inter Miami. Mais il a mené tous les joueurs avec sept tirs et a eu une chance en or de gagner le match à quelques secondes de la fin, mais le gardien de Nashville, Elliot Panicco, s’est tenu debout pour refuser le tir de Messi tiré avec son pied droit le plus faible.

La star argentine avait disputé neuf matchs pour Miami depuis qu’il avait rejoint la MLS en juillet, et tous les neuf avaient abouti à des victoires – six au cours du match et trois via des tirs au but lors de matches de Coupe des Ligues, de Coupe de l’US Open et de MLS.

Mais mercredi, le pied gauche magique de Messi n’a pas réussi à produire un jeu décisif et Miami a perdu des points dans sa quête à long terme pour atteindre les séries éliminatoires de la MLS. C’était la première fois que Miami était tenu sans but depuis l’arrivée de Messi.

Alors que les joueurs désignés de Nashville Walker Zimmerman et Sam Surridge n’étaient pas du voyage et que le troisième DP Hany Mukhtar n’avait joué que 45 minutes, il était clair, d’un coup de sifflet à l’autre, que leur plan de match était de garder autant de joueurs que possible derrière le ballon.

C’est une tactique qui a frustré les joueurs de Miami et l’entraîneur Gerardo « Tata » Martino toute la soirée.

« Quand vous mettez autant de joueurs dans la surface adverse, bien sûr, vous gardez votre cage inviolée », a déclaré Martino, qui a également déploré après le match le manque de temps pour travailler avec son équipe en raison du calendrier compressé depuis son arrivée. sur.

« Je suis avec l’équipe depuis deux mois, mais cela ne fait en réalité que 50 à 52 jours de travail avec l’équipe. Nous n’avons toujours pas eu une semaine complète de travail avec eux. Jouer tous les quatre jours ne nous a pas permis assez de temps pour former et vraiment construire ce groupe. »

Lionel Messi tire lors du match MLS de l’Inter Miami contre Nashville.

Messi a débuté le match mercredi avec son ancien coéquipier de Barcelone, Sergio Busquets, après que les deux soient entrés dans le match précédent de Miami contre les Red Bulls de New York à la 60e minute.

Miami n’a eu aucun tir au but au cours des 60 premières minutes alors que l’équipe avait du mal à percer la défense de Nashville, 7e.

Messi a tenté un coup franc à la 60e minute après avoir commis une faute sur Dax McCarty de Nashville, mais le tir dans le coin inférieur gauche a été arrêté par Panicco.

Pourtant, les fans de l’Inter Miami ont sorti leur téléphone pour enregistrer le coup franc, juste au cas où le septuple vainqueur du Ballon d’Or aurait inscrit un autre but similaire à celui de ses débuts – lorsqu’il a marqué à la 94e minute pour donner à Miami un but. victoire contre le Club mexicain Cruz Azul lors du match d’ouverture de la Coupe des Ligues.

Hany Mukhtar de Nashville a ensuite vu un but effacé par un appel de hors-jeu à la 69e minute.

Messi a eu une autre chance à la 83e minute, mais le tir a rebondi sur le mur des défenseurs.

Le tirage au sort laisse Miami avec 22 points avec 10 matchs à jouer, 10 points derrière la dernière place en séries éliminatoires actuellement occupée par le Chicago Fire. Messi et compagnie se rendront au stade BMO ce week-end pour un match contre le champion en titre de la Coupe MLS, le LAFC, dimanche.

Après cette compétition, Miami bénéficiera de sa plus longue pause depuis plus d’un mois, puisqu’ils ne joueront à nouveau que le samedi 9 septembre à domicile contre une équipe en difficulté du Sporting Kansas City.

Malheureusement pour Miami, ils seront privés de Messi et de 10 autres joueurs pour ce match en raison de convocations internationales.

Avant le tirage au sort de mercredi, l’Inter Miami a présenté à ses supporters locaux son nouveau trophée de la Coupe des Ligues. Le copropriétaire Jorge Mas a eu quelques mots à dire sur la victoire de son club avant que Messi et l’ancien capitaine DeAndre Yedlin ne soulèvent la coupe aux quatre équipes du DRV PNK.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.