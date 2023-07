Inter indifférent et décrochage de la Juventus : Et maintenant pour Lukaku ?

L’avenir de Romelu Lukaku a été l’une des plus grandes inconnues alors que la Juventus et l’Inter Milan retournent leurs désirs pour le Belge.

Tout récemment, les espoirs de Lukaku de relancer sa carrière à Chelsea ont pris fin. Le manager du club, Mauricio Pochettino, a abattu toute chance de retour de l’attaquant en Angleterre.

L’Argentin se déchaîne lorsqu’il s’agit de réduire la taille de l’équipe dans l’ouest de Londres. Pochettino a laissé de côté certains joueurs importants de sa tournée de 29 hommes aux États-Unis cette pré-saison. Le manager a clairement indiqué qu’il voulait que Lukaku se présente à temps pour la pré-saison. De cette façon, ils pourraient discuter de son avenir avec le club.

Pochettino explique la situation avec Lukaku

Il semble cependant que l’attaquant de 30 ans ne jouera pas pour l’équipe de Premier League la saison prochaine. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait quitté Lukaku et trois collègues en Angleterre, l’entraîneur argentin a fourni une justification intéressante.

« C’est le club et bien sûr c’est une situation intéressante. Lorsque ce type de décision est [made, it is] car ils sont tous d’accord. Le joueur et le club travaillent dur pour essayer de trouver la meilleure solution. Il est évident que la décision avait été prise du côté du joueur également. Nous agissons en conséquence de la décision. Le club et le joueur sont dans la position qu’ils voulaient.

Lukaku donne un nouvel essai à l’Inter au milieu des rumeurs de la Juventus

Avec son avenir incertain, Romelu Lukaku aurait tenté de reprendre les discussions avec l’Inter après avoir appris que la Juventus n’était pas en mesure de le signer, selon La Gazzetta dello Sport. Après que les Nerazzurri aient découvert ses communications avec la Juventus, ils ont décidé de l’abandonner après avoir passé des semaines à tenter de négocier l’accord idéal avec Chelsea.

Des informations en Italie suggèrent qu’entre-temps, la Juventus et Chelsea se sont mis d’accord sur un coût de transfert pour le joueur, la vente de Dusan Vlahovic servant de condition. Cependant, jusqu’à ce que la Juve reçoive une offre du Paris Saint-Germain, Vlahovic restera membre de la formation du club italien.

Maintenant que l’Inter a renoncé à signer Lukaku et que Chelsea a commencé à préparer la saison prochaine sans lui, l’attaquant belge est dans l’incertitude. Ces circonstances auraient convaincu le vétéran belge de faire volte-face partiel et de reprendre les discussions avec son ancien club ces derniers jours, comme le rapporte Gazzetta.

L’équipe de Simone Inzaghi a brusquement mis fin aux négociations contractuelles, selon le rapport. Lukaku n’a jamais eu la chance de s’expliquer. Folarin Balogun d’Arsenal et Alvaro Morata de l’Atletico Madrid sont deux de leurs principales cibles actuelles.

PHOTO : IMAGO / LaPresse