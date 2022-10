Inter Down Barcelone ; Naples Déroute Ajax ; le Bayern Munich bat le Viktoria Plzen ; Club Bruges Choc Atlético Madrid

L’attaque puissante de Barcelone a faibli contre l’Inter Milan et le club italien a pris l’avantage dans la bataille pour la deuxième place de son groupe de la Ligue des champions mardi, tandis que le Bayern Munich et Naples ont continué d’impressionner et que le Club de Bruges a remporté une surprenante troisième victoire consécutive.

L’Inter a battu Barcelone 1-0 à domicile pour se placer en position pour s’emparer de la deuxième place de qualification dans le groupe C, que le Bayern Munich mène après avoir battu confortablement Viktoria Plzeň 5-0 pour établir un record de 31 matches consécutifs sans défaite en phase de groupes de la compétition.

Napoli a impressionné avec une victoire 6-1 à l’Ajax, tandis que le champion de Belgique, le Club de Bruges, a également conservé un bilan parfait avec une victoire à domicile contre l’Atlético Madrid, qui a vu Antoine Griezmann manquer un penalty.

Liverpool a remporté sa deuxième victoire en battant les Rangers 2-0, tandis que Porto a remporté sa première victoire en battant le Bayern Leverkusen sur le même score.

Une minute de silence a été observée avant tous les matches à la mémoire des victimes de la tragédie du stade en Indonésie.

AVANTAGE INTER

Hakan Çalhanoğlu a marqué le but vainqueur en première mi-temps pour donner à l’Inter la victoire sur Barcelone et la seule possession de la deuxième place du groupe dominé par le Bayern.

L’Inter a prévalu car sa défense a réussi à contenir l’attaquant Robert Lewandowski et l’attaque de Barcelone, qui avait battu ses adversaires 24-4 en neuf matches.

Barcelone s’est plaint bruyamment après avoir eu un but refusé par un handball et s’est ensuite vu refuser un penalty pour un autre handball par l’Inter dans le temps d’arrêt.

“Je suis en colère parce que ce n’était pas juste”, a déclaré l’entraîneur de Barcelone Xavi Hernández. « Nous ne comprenons rien. L’arbitre doit expliquer publiquement ce qui s’est passé.

La victoire a apaisé une partie de la pression sur l’entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi après le mauvais début de saison de l’équipe.

L’Inter affronte désormais Barcelone au Camp Nou au prochain tour. Le club catalan compte trois points de retard sur l’Inter et six de retard sur le Bayern.

RECORD DU BAYERN

Avec la victoire à domicile sur Plzeň, le Bayern a dépassé une série de 30 matches sans défaite établie par le Real Madrid en phase de groupes de la Ligue des champions entre 2012 et 2017.

Le Bayern, qui a obtenu deux buts de Leroy Sané, n’a pas non plus perdu à domicile dans la première compétition européenne depuis une défaite 3-2 contre Manchester City en 2013. Il a remporté 25 matchs et fait match nul à Munich depuis lors.

Le Bayern a joué sans Thomas Müller et Joshua Kimmich en raison d’infections à coronavirus.

LA DÉROUTE DE NAPOLI

Napoli a maintenu son élan en infligeant à l’Ajax sa pire défaite européenne de tous les temps, dépassant sa défaite 5-1 contre le Bayern Munich en 1980.

« Ce fut une soirée difficile, douloureuse pour nous. Pas digne de l’Ajax », a déclaré l’entraîneur de l’équipe néerlandaise, Alfred Schreuder.

Napoli a maintenant marqué 13 buts en trois matches du groupe A cette campagne de Ligue des champions. Il mène la Serie A, où il reste également invaincu.

Liverpool est resté proche du groupe en atteignant six points après avoir battu les Rangers à domicile avec des buts de Trent Alexander-Arnold et Mohamed Salah. C’était la deuxième victoire européenne consécutive de Liverpool après avoir battu l’Ajax et perdu contre Naples lors du premier match du groupe.

L’Ajax est resté troisième avec trois points, tandis que les Rangers n’en avaient aucun.

LA COURSE DE BRUGGE< /strong>

La course de rêve du Club de Bruges en Ligue des champions s’est poursuivie avec la victoire sur l’Atlético pour une troisième victoire consécutive sans précédent pour commencer la phase de groupes.

Ferran Jutgla a marqué un but et ajouté une passe décisive alors que le club belge a pris six points d’avance sur toutes les autres équipes du groupe B.

C’était la deuxième défaite consécutive dans la compétition européenne pour l’Atlético, qui a chuté à la dernière place après que Porto ait décroché son premier points avec une victoire 2-0 contre le Bayer Leverkusen, qui a raté un penalty.

LE CAUCHEMAR DU GARDIEN

Après n’avoir pas marqué lors de deux premières défaites dans le groupe D , Marseille a mis fin au record parfait du Sporting grâce à l’aide des bévues du gardien visiteur lors d’une victoire 4-1.

Antonio Adan a commis des erreurs sur les deux premiers buts et a reçu un carton rouge à la 23e minute pour manipulation le ballon hors de sa surface.

Dès la première minute, le sporting, en quête de sa troisième victoire de suite, avait ouvert le score. L’équipe portugaise est toujours en tête du groupe avec six points, deux de plus que Tottenham et Eintracht, qui ont fait match nul 0-0 en Allemagne.

Le match à Marseille, disputé sans supporters en raison de problèmes de supporters le mois dernier, a été retardé de plus de 20 minutes après que le bus transportant les joueurs de l’équipe visiteuse a été pris dans les embouteillages et est arrivé en retard au stade Vélodrome.

