Inter 1 – 0 AC Milan

L’Inter Milan s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions avec une victoire cumulée 3-0 sur l’AC Milan alors que le but de Lautaro Martinez a scellé une victoire 1-0 au match retour contre ses rivaux à San Siro.

L’Inter, triple vainqueur, affrontera désormais le Real Madrid ou Manchester City à Istanbul le 10 juin lors de leur première apparition en finale depuis 2010, lorsqu’ils ont battu le Bayern Munich pour soulever le trophée.

L’attaquant Martinez a scellé leur passage, battant le gardien de but de l’AC Milan Mike Maignan avec une finition inclinée à la 74e minute dans un San Siro bruyant, l’Inter étant l’équipe désignée à domicile dans le stade qu’ils partagent avec leurs rivaux ayant triomphé 2-0 en tant qu’équipe à l’extérieur en le match aller de la semaine dernière.

L’AC Milan a connu des moments brillants en première mi-temps, Brahim Diaz et le revenant Rafael Leao repoussant leurs meilleures chances, mais n’ont même pas réussi à trouver un tir cadré dans une deuxième période unilatérale alors que l’équipe de Simone Inzaghi a scellé une victoire catégorique.

Notes des joueurs InterMilan : Onana (7), Darmian (7), Acerbi (8), Bastoni (7), Dumfries (7), Barella (7), Calhanoglu (7), Mkhitaryan (6), Dimarco (7), Lautaro (8), Dzeko (6) Sous-titres : Brozovic (7), Lukaku (7), Gosens (6), Gagliardini (6), Correa (6) AC Milan: Maignan (7), Calabria (6), Thiaw (7), Tomori (6), T Hernandez (6), Krunic (6), Tonali (7), Messias (5), Diaz (5), Leao (6) , Giroud (6) Sous-titres : Kalulu (6), Origi (6), Saelemaekers (6) Joueur du match : Lautaro Martinez

Comment l’Inter écrase l’AC Milan

L’Inter a menacé de faire exploser l’AC Milan lors des premières étapes du match aller de la semaine dernière, marquant ses deux buts dans les 11 premières minutes grâce à Edin Dzeko et Henrikh Mkhitaryan, mais cette fois, l’équipe de Stefano Pioli semblait plus menaçante au début.

Nouvelles de l’équipe Le patron de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, a nommé une équipe inchangée depuis le match aller, avec Edin Dzeko en tête aux côtés de Lautaro Martinez.

L’AC Milan a accueilli Rafael Leao de retour de blessure, l’international portugais rejoignant Olivier Giroud et Brahim Diaz en attaque.

Theo Hernandez a fait peur à l’Inter lorsqu’il a tiré au-dessus de la barre à longue distance et Diaz a ensuite gâché une occasion glorieuse en tirant trop près du gardien de but Andre Onana après une belle course et une réduction du milieu de terrain Sandro Tonali.

Leao, de retour d’une blessure musculaire après avoir raté le match aller, s’est également rapproché, accélérant loin de Matteo Darmian et tirant un faible effort juste après le poteau gauche d’Onana, mais l’Inter a généralement bien géré le match en première mi-temps et avait des chances de leur propre place à l’autre bout aussi.

Image:

Henrikh Mkhitaryan de l’Inter défie Sandro Tonali de l’AC Milan





Dzeko est allé le plus près, sa tête tirée du coup franc de Hakan Calhanoglu nécessitant une réaction intelligente de Maignan, qui a également refusé Nicolo Barella, bien que l’homme de l’Inter soit en position de hors-jeu.

L’AC Milan devait évoquer quelque chose de spécial en seconde période pour avoir une chance d’atteindre sa 12e finale de son histoire, mais ils sont sortis de la pause en ressemblant à une équipe battue.

L’Inter les a tenus à bout de bras sans aucun problème, l’AC Milan étant à peine présenté comme une force d’attaque, puis, lorsque l’occasion est arrivée de tuer le concours, Martinez l’a saisie.

Image:

Lautaro Martinez de l’Inter Milan célèbre après avoir marqué le but de son équipe





L’international argentin a échangé des passes avec le remplaçant Romelu Lukaku à l’intérieur de la surface, puis a déplacé le ballon sur son pied gauche et a battu Maignan à son premier poteau avec une finition puissante.

Lukaku a failli entrer dans l’acte dans le temps d’arrêt, forçant un arrêt de Maignan avec un autre effort bien frappé, mais à ce moment-là, les fans de l’Inter à l’intérieur de San Siro avaient déjà commencé leurs célébrations, la finale de la Ligue des champions approchant.

Analyse : L’Inter peut-il troubler Man City ou le Real Madrid ?

La reponse courte est oui. L’AC Milan a offert une douce résistance, mais Carlo Ancelotti et Pep Guardiola ne se feront aucune illusion sur le défi qui les attend en finale.

Les prouesses défensives de l’Inter ont été évidentes tout au long du tournoi et elles ont de nouveau été présentes lors des deux manches de cette demi-finale. Remarquablement, ils ont gardé 10 draps propres lors de leurs 12 matchs de Ligue des champions jusqu’à présent.

Image:

L’Inter Milan dispute sa première finale de Ligue des champions depuis 2010





Leurs trois arrières sont bien entraînés et reçoivent une protection suffisante de Hakan Calhanoglu et Nicolo Barella, qui, avec les arrières latéraux Denzel Dumfries et Federico Dimarco, et le meneur de jeu Henrikh Mkhitaryan, contribuent également offensivement.

En effet, si ses principaux atouts résident dans l’arrière, et dans la finesse de sa gestion de jeu, l’Inter regorge également de talents offensifs. Edin Dzeko et Lautaro Martinez sont un formidable front two avec une excellente compréhension, tandis que le en forme Romelu Lukaku, qui a mis en place le vainqueur de Martinez, est une autre option d’élite qui attend dans les coulisses.

L’équipe de Simone Inzaghi participera à la finale du mois prochain en tant qu’outsider, sans aucun doute, mais cette performance, bien que contre une mauvaise équipe de l’AC Milan, n’était que le dernier rappel qu’ils ne sont pas là où ils sont par accident. Ce serait folie de les sous-estimer.

Comment le jeu s’est déroulé

Et après?

L’Inter Milan fait face à un voyage chez les nouveaux champions italiens Napoli en Serie A dimanche; coup d’envoi 17h.

L’AC Milan accueille la Sampdoria à San Siro samedi en Serie A ; coup d’envoi 19h45.

L’Inter affrontera le Real Madrid ou Manchester City en finale de la Ligue des champions le 10 juin au stade olympique Atatürk d’Istanbul ; coup d’envoi 20h.

La misère de l’AC Milan – stats Opta