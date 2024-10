Intentions de vote : un PLQ dirigé par Pablo Rodriguez brouillerait les cartes

Méthodologie : Un sondage web a été réalisé du 4 au 6 octobre 2024 auprès de 1041 Québécois de 18 ans ou plus. Les répondants ont été recrutés aléatoirement à l’aide du panel en ligne de LEO. Il n’est pas possible de calculer une marge d’erreur sur un échantillon tiré d’un panel, mais à titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1036 répondants est de +/- 3,04 %, et ce, 19 fois sur 20.