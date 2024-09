Intentions de vote provinciales et appui à la souveraineté québécoise

Léger a réalisé un sondage pour le compte du Journal de Montréal et du Journal de Québec sur les intentions de vote au provincial et les préférences politiques au Québec. Nous avons sondé les répondants sur leur intention de vote, leur satisfaction envers le gouvernement, leur opinion sur la souveraineté du Québec, et bien plus encore.

POLITIQUE PROVINCIALE : LE PQ AU 1ER SONNER

Intentions de vote : Si des élections provinciales avaient lieu aujourd’hui, 31% de l’électorat québécois a décidé aurait l’intention de voter pour le Parti québécois (PQ) de Paul St-Pierre Plamondon (une augmentation de 5 points depuis le 30 octobre), 25% pour la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault (diminution de 5 points), 17% pour Québec solidaire (QS) de Gabriel Nadeau-Dubois (augmentation de 2 points), 14% pour le Parti libéral du Québec (PLQ ) de Marc Tanguay (diminution d’un point), 11 % pour le Parti conservateur du Québec (PCQ) d’Éric Duhaime (diminution d’un point), et 2 % pour un autre parti.

Satisfaction envers le gouvernement de François Legault : Le gouvernement de François Legault bénéficie d’un taux de satisfaction de 32%, une diminution de 8 points depuis le 30 octobre.

POLITIQUE FÉDÉRALE : LE BLOC DEMEURE AU 1ER SONNER

Si des élections fédérales avaient lieu aujourd’hui, 31% de l’électorat québécois a décidé aurait l’intention de voter pour le Bloc Québécois d’Yves-François Blanchet (une augmentation d’un point depuis le 30 octobre), 28% pour le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau (augmentation d’un point), 25% pour le Parti conservateur du Canada de Pierre Poilievre (augmentation de 3 points), 10% pour le Nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh (diminution de 3 points) , 2% pour le Parti vert d’Élizabeth May (diminution de 2 points), 2% pour le Parti populaire de Maxime Bernier (diminution d’un point) et 2% votaient pour un autre parti.

APPUI À LA SOUVERAINETÉ

Si un référendum avait lieu sur la souveraineté du Québec, 34 % de la population québécoise voterait pour la souveraineté du Québec, 55 % voteraient contre, et 11 % ne savent pas/refusent de répondre.

De plus, 37 % de la population québécoise souhaite qu’un jour le Québec devienne un pays et 34 % de la population québécoise pense que le Québec a les moyens économiques et financiers pour devenir un pays.

METHODOLOGIE DU SONDAGE

Un sondage Web a été réalisé auprès de 1 040 Québécois(e)s âgés(e)s de 18 ou plus et ayant le droit de vote au Canada. Les répondant(e)s devaient pouvoir s’exprimer en français ou en anglais, le recrutement ayant été effectué aléatoirement à l’aide du panel en ligne de LEO.

Les données ont été recueillies du 1 au 4 décembre 2023.

Il n’est pas possible de calculer une marge d’erreur sur un échantillon tiré d’un panel, mais à titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1 040 répondants est de ±3,04%, et ce 19 fois sur 20.

Les résultats ont été pondérés en fonction du genre, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage afin d’assurer un échantillon représentatif de la population québécoise.

Ce sondage est la propriété de Léger/Le Journal de Montréal/Le Journal de Québec. Toute publication doit obligatoirement respecter les droits d’auteur en mentionnant sondage Léger/Le Journal de Montréal/Le Journal de Québec.