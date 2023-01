“Intention d’attiser la violence”: un ministre péruvien accuse les étrangers d’avoir incité à la violence lors des manifestations

Les manifestations au Pérou ont fait plusieurs morts.

Le ministre de la Défense, Jorge Chavez, a accusé les étrangers d’ingérence dans le pays.

Le président Pedro Castillo a été renversé en décembre.

Le ministre péruvien de la Défense, Jorge Chavez, a accusé jeudi les étrangers de susciter des manifestations en vue d’encourager le séparatisme dans le sud du pays, alors que les tensions mijotent après l’éviction de l’ancien président Pedro Castillo en décembre.

“Ils sont entrés non seulement dans l’intention d’attiser la violence, mais aussi pour intégrer cette idée séparatiste d’une partie de notre région dans le pays”, a déclaré Chavez lors d’une conférence de presse.

Chavez n’a pas précisé la nationalité de ceux qui sont entrés dans le pays, mais dans une interview à la télévision locale mercredi, il a déclaré avoir signalé la présence de cinq Boliviens lors d’une manifestation dans la région frontalière de Puno.

Il a déclaré que le gouvernement travaillait sur des actions en justice contre ceux qui auraient traversé la frontière clandestinement.

LIRE | “Personne ne voudra lui parler”: les manifestants appellent la présidente péruvienne Dina Boluarte à démissionner

À Puno et dans d’autres parties du sud historiquement votant à gauche, certains dirigeants de la contestation parlent de se séparer de Lima et du nord du Pérou.

Les protestations du Pérou ont commencé début décembre après que Castillo a été démis de ses fonctions puis détenu après avoir tenté illégalement de dissoudre le Congrès.

Des foules sont descendues dans les rues pour exiger la démission de la nouvelle présidente Dina Boluarte, la fermeture du Congrès, une modification de la constitution et la libération de Castillo.

Les manifestations ont repris mercredi après une accalmie pendant la période de Noël et du Nouvel An.

Boluarte a déclaré mercredi aux médias locaux qu’elle travaillait avec des responsables de l’immigration pour décider si l’ancien président bolivien Evo Morales, féroce critique du nouveau gouvernement péruvien et partisan de Castillo, devait être autorisé à entrer dans le pays.

Morales, qui s’est rendu à plusieurs reprises au Pérou pendant le mandat de Castillo, a de nouveau fustigé jeudi Boluarte et la violence lors des manifestations, qui ont fait 22 morts dans des affrontements et six autres morts dans des accidents liés à des barrages routiers.

Morales a déclaré sur Twitter :

S’il vous plaît, arrêtez les massacres, les détentions illégales, la persécution et les accusations de terrorisme contre nos frères et sœurs indigènes.

Morales a appelé à une “transformation profonde”.

Le Premier ministre péruvien Alberto Otarola a déclaré jeudi que le Pérou rejetait toute tentative d'”ingérence” étrangère et que les autorités surveillaient attentivement la région frontalière.