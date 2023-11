« Intention claire de nettoyage ethnique » : Omer Bartov, spécialiste israélien de l’Holocauste, met en garde contre le génocide à Gaza

Ceci est une transcription urgente. La copie peut ne pas être dans sa forme définitive.

AMIE HOMME BON: “S’il y a un enfer sur Terre, c’est bien le nord de Gaza.” Ce sont les mots d’un responsable de l’ONU plus tôt dans la journée alors qu’Israël intensifie ses attaques aériennes et terrestres. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont fui à pied le nord de Gaza après avoir été déplacés de force par les attaques israéliennes. Plus de la moitié de toutes les maisons à Gaza ont été détruites ou endommagées au cours du mois dernier.

Jeudi, l’administration Biden a annoncé qu’Israël avait accepté de mettre en œuvre ce que la Maison Blanche a décrit comme des pauses quotidiennes de quatre heures dans les zones du nord de Gaza pour donner aux Palestiniens une chance de se diriger vers le sud. De nombreux Palestiniens craignent de ne jamais être autorisés à rentrer chez eux. Certains ont accusé l’administration Biden de faciliter le nettoyage ethnique de Gaza. Les images de Palestiniens fuyant à pied ont été largement comparées à la Nakba, ou catastrophe, lorsque quelque 700 000 Palestiniens ont été violemment expulsés de leurs foyers lors de la fondation d’Israël en 1948.

Nous commençons l’émission d’aujourd’hui avec l’historien d’origine israélienne Omer Bartov, qui a récemment signé un lettre ouverte avertissement qu’Israël commettrait un potentiel génocide à Gaza. Omer Bartov est professeur d’études sur l’Holocauste et le génocide à Brown. Le Musée commémoratif de l’Holocauste des États-Unis l’a cité comme l’un des plus grands spécialistes mondiaux en matière de génocide. Bartov est l’auteur de nombreux ouvrages, dont le plus récent, Génocide, Holocauste et Israël-Palestine : histoire à la première personne en temps de crise.

La démocratie maintenant !Juan González et moi avons parlé mercredi au professeur Omer Bartov depuis son domicile à Cambridge, Massachusetts. J’ai commencé par lui demander de parler de sa propre expérience en tant que soldat israélien dans le nord du Sinaï dans les années 1970 et de l’impact que cela a eu sur sa vision de ce qui se passe aujourd’hui.

OMER BARTOV: J’étais soldat dans le FDI, dans les Forces de défense israéliennes, entre 1973 et 1976. Ainsi, en tant que jeune soldat, la première chose que j’ai vécue a été le traumatisme, l’immense surprise des Arabes : l’attaque égyptienne et syrienne contre Israël le 6 octobre 1973. Et je dois dire que lorsque l’attaque du Hamas contre Israël a eu lieu le 7 octobre 2023, 50 ans et un jour plus tard, cela a été assez traumatisant, je pense, pour moi et pour de nombreux membres de ma génération. Et nous pouvons parler plus en détail des raisons pour lesquelles cela a été si traumatisant.

Mais au cours de mon service, j’ai également servi dans le nord du Sinaï, et le poste de commandement auquel j’appartenais se trouvait à Gaza. J’allais donc assez souvent à Gaza, qui comptait alors environ 350 000 habitants, était pauvre, désespérée et encombrée. Et depuis lors, bien sûr, nous avons désormais entre deux et deux millions et demi de personnes vivant à Gaza, qui est beaucoup plus pauvre, beaucoup plus encombrée et dont la population est beaucoup plus désespérée, et ce depuis longtemps. , sachant qu’elle est assiégée par Israël depuis maintenant 16 ans. Ainsi, pour moi, l’absence de progrès pendant toutes ces années dans la résolution de ce terrible problème humanitaire est très personnelle.

Et je devrais ajouter une chose. Habituellement, je n’étais pas employé comme soldat dans le cadre d’activités d’occupation, mais il fut un temps où je l’étais. Et j’en ai un souvenir très précis, dirigeant mon peloton à travers une ville égyptienne à l’époque, avec des gens qui nous regardaient derrière les fenêtres, ne voulant visiblement pas que nous soyons là, visiblement effrayés par nous, et nous marchant dans la rue évidemment. nous nous sentions mal à l’aise là où nous sommes et avions un peu peur de ce qui pourrait nous arriver pendant que nous marchions à ce moment-là. Ce genre de sentiment de ce que signifie être un soldat d’occupation est resté avec moi toutes ces années, et cela m’a toujours fait — a été l’une des raisons, une sorte de raison plus personnelle que politique ou analytique, pour laquelle j’ai toujours pensé que il est temps de mettre fin à cette occupation, pour laquelle nous avons réclamé dans cette pétition du 4 août, deux mois avant l’attaque du Hamas contre Israël.

JUAN GONZALEZ : Et, Professeur, je me demande : nous entendons souvent ces jours-ci, surtout dans des conflits comme celui-ci, les termes « crime contre l’humanité », « crime de guerre », « génocide ». La plupart des gens ne comprennent pas la distinction. Et pour certains d’entre nous, la guerre en elle-même est un crime, et parler de « crime de guerre » est presque redondant. Mais je me demande si vous pourriez nous donner davantage de conseils ou nous donner une idée de la distinction entre ces termes.

OMER BARTOV: Oui. Je pense donc que c’est une question très importante, car les gens, comme vous le dites, utilisent simplement ces termes sans vraiment réfléchir à ce qu’ils signifient. Et parce que le génocide est perçu comme le pire crime, alors toute atrocité qui se produit, tout ce qui, selon les gens, mérite un titre extrême, est appelé génocide.

Il existe donc des résolutions de l’ONU sur les crimes de guerre et sur le génocide, et elles les définissent clairement. On peut contester ces définitions, mais ce sont les définitions du droit international. La convention, la Convention des Nations Unies sur le génocide, donc de 1948, le définit comme l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel. Et c’est une définition très importante, car elle fait appel à deux choses. Cela fait appel, tout d’abord, à une intention – il faut démontrer que le meurtre est intentionnel, qu’il ne fait pas seulement partie de la guerre ou de la violence, mais qu’il est intentionnel – et, deuxièmement, que l’intention est de détruire ce groupe, défini comme tel par l’auteur en tant que tel. Autrement dit, il ne s’agit pas de tuer des individus ; c’est le meurtre d’individus en tant que membres d’un groupe particulier.

C’est très différent des crimes de guerre, car les crimes de guerre sont des violations des lois et coutumes de la guerre contre les combattants et les non-combattants, les civils. Et les crimes contre l’humanité sont liés à l’extermination ou à d’autres crimes de masse contre toute population civile. Vous n’êtes pas obligé de montrer votre intention, et cela ne doit pas nécessairement se produire en temps de guerre. Il est donc important de distinguer ces trois catégories.

Et j’en ajouterais une troisième, qui a une définition, bien qu’il n’y ait pas de résolution à ce sujet, qui est le nettoyage ethnique. Le nettoyage ethnique est une tentative d’expulser une population d’un territoire particulier, généralement parce que vous voulez ce territoire et que vous ne voulez pas que les personnes qui y vivent y restent. Le génocide est la tentative de tuer un groupe particulier, où qu’il se trouve. Mais il existe un lien entre les deux, car le nettoyage ethnique se transforme souvent en génocide. Cela s’est produit, en fait, lors du génocide arménien pendant la Première Guerre mondiale, et cela s’est également produit lors de l’Holocauste, qui a commencé comme une tentative d’expulser les Juifs de territoires particuliers, puis, lorsque les Allemands ont estimé qu’il n’y avait plus de place pour eux. pour les déplacer, ils ont décidé de les assassiner en masse. Ainsi, si l’on réfléchit à ces différentes catégories, on peut distinguer ce que l’on voit sur le terrain et ce que l’on en ressent.

JUAN GONZALEZ : Et votre idée de ce qui se passe actuellement en termes de ces catégories à Gaza ?

OMER BARTOV: Mon sentiment est donc le suivant. Les dirigeants politiques et militaires israéliens ont fait des déclarations très surprenantes et effrayantes à propos de Gaza, parlant de l’aplatissement de Gaza, parlant du Hamas, mais en l’étendant aussi, par extension, également aux Gazaouis, en général, en tant qu’animaux humains, parlant de déplacer le territoire. toute la population de Gaza hors de Gaza. Il s’agit là d’une intention claire de nettoyage ethnique. Donc, ces déclarations montrent une intention. Et c’est une intention génocidaire, qui est souvent très difficile à prouver dans le cadre d’un génocide. Les gens qui commettent un génocide ne veulent pas toujours dire qu’ils le font.

La seconde est : que font-ils réellement là-bas ? Et les chefs militaires sur le terrain ne cessent de dire que ce qu’ils essaient de faire, c’est d’atteindre les cibles du Hamas, que le Hamas place souvent – et je pense que c’est souvent vrai – son propre quartier général, ses roquettes, etc. sous les hôpitaux, à l’intérieur des mosquées, des terrains de jeux, les écoles et ainsi de suite. Les militaires prétendent donc qu’ils tentent de frapper le Hamas et non la population, mais malheureusement, la population est également tuée. En ce sens, il y a clairement des massacres disproportionnés de civils. Autrement dit, comme vous l’avez cité plus tôt, leur nombre est désormais estimé à plus de 10 000. Et même si nous n’en croyons pas les chiffres avancés par le Hamas, ils se comptent toujours par milliers. Ils pourraient même être plus nombreux, car de nombreux corps sont probablement ensevelis sous les décombres. Et parmi eux, au moins 4 000 sont des enfants. Et il ne faut pas oublier que la moitié de la population de Gaza a moins de 18 ans. Donc, pour moi, cela indique qu’il y a des crimes de guerre à Gaza, potentiellement aussi des crimes contre l’humanité.

Qu’il s’agisse actuellement d’un génocide, j’ai le sentiment qu’il ne s’agit pas d’un génocide pour le moment, car il n’y a toujours aucune indication claire d’une tentative de destruction de la population entière, ce qui serait un génocide, mais nous sommes très proches du à la limite de ça. Et si cette soi-disant opération continue, cela pourrait devenir un nettoyage ethnique – cela s’est déjà produit en partie avec le déplacement de tant de Palestiniens du nord de Gaza vers le sud de Gaza – et cela pourrait devenir un génocide.