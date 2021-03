Thomas Tuchel n’a jamais rencontré Frank Lampard. Ils ne se sont jamais affrontés en tant que joueurs non plus; le second a eu une brillante carrière, le premier pas du tout. Ils ne se sont jamais affrontés en tant que managers non plus. Le seul contact qu’ils ont eu est lorsque Tuchel a reçu un SMS de son prédécesseur le lendemain de son annonce comme nouveau patron de Chelsea. Lampard souhaitait bonne chance à Tuchel, ce qui a beaucoup surpris et touché l’ancien entraîneur du PSG et du Borussia Dortmund.

Néanmoins, il serait facile pour l’entraîneur allemand qui connaît un départ très positif en Angleterre – Chelsea est invaincu à ses 12 premiers matchs, toutes compétitions confondues, depuis que Tuchel a pris la relève le 26 janvier – de se mettre en avant en critiquant ce qui est venu avant lui. Mais ce n’est pas son style. En privé, comme en public, on lui a beaucoup demandé ce qui avait changé au club: il n’arrête pas de dire aux gens qu’il ne sait pas.

« Je n’étais pas là avant. Je ne sais pas ce que faisait Frank, comment il s’entraînait, donc je ne peux pas comparer. Je ne peux pas vous dire ce qui est différent maintenant. »

Bien sûr, ce n’est pas tout à fait vrai. Il s’est longuement entretenu avec certains joueurs de Chelsea avant de prendre le poste, comme les défenseurs Antonio Rudiger et Thiago Silva, deux hommes dont il était proche avant d’arriver à Londres. (Tuchel a également entraîné Silva au PSG.) Il a également échangé plus d’idées avec d’autres personnes après son arrivée au club, et soyons honnêtes: à peu près tout a été différent de l’ère Lampard à l’ère Tuchel. Un joueur a déclaré: « c’est presque comme la nuit et le jour. »

Les changements ne concernent pas seulement les résultats. Chelsea était neuvième lorsqu’il a pris la relève. Ils sont maintenant quatrièmes et en charge de la course pour terminer dans les places de la Ligue des champions, après avoir battu Liverpool 1-0 à Anfield le 4 mars. Avec un huitième de finale match retour avec l’Atletico Madrid (Chelsea mène 1-0 sur total) et un quart de finale de la FA Cup avec Sheffield United (regarder EN DIRECT, dimanche 21/03, 9h30 HE, sur ESPN + aux États-Unis uniquement) suivant avant la trêve internationale, voici comment Tuchel a renversé la saison des Bleus.

Tuchel, au centre, a apparemment transformé Chelsea depuis son arrivée il y a 12 matchs. Les Bleus n’ont pas encore perdu sous sa direction, gardant 10 feuilles blanches et remontant dans le top quatre de la Premier League. Oli Scarff – Piscine / Getty Images

La communication est tout

Le plus gros changement sous Tuchel a été le niveau et la qualité de la communication. Il n’y a plus de fractures entre le gérant et certains membres du vestiaire. Tout le monde est dans le même bateau. Chaque joueur peut jouer, et Tuchel a utilisé à peu près tous les joueurs disponibles depuis son arrivée au moins une fois. Si un joueur est sélectionné dans son onze de départ, il a été transparent avec exactement ce qu’il veut et ce qu’il attend. Si quelqu’un ne joue pas, il est prompt à expliquer pourquoi, soit individuellement, soit devant le reste du groupe. Sous Tuchel, chaque membre de l’équipe de Chelsea et du personnel d’entraînement sait exactement où il en est.

Il a également beaucoup fait pour motiver et réengager ces joueurs qui étaient en marge de Lampard. L’équipe de Chelsea est, pour un homme, plus engagée, plus impliquée et ne se sentant plus exclue en cas de mauvais match ou de mauvaise performance.

Peu de temps après son arrivée, l’entraîneur de 47 ans a emmené Jorginho, N’Golo Kante et Mateo Kovacic pour discuter. Il leur a dit qu’il comptait sur eux pour montrer l’exemple à la base du milieu de terrain de Chelsea, mais qu’il les ferait pivoter en fonction du plan de match, de leur forme physique et de l’opposition. Dans son esprit, cependant, ils étaient tous des partants. Cela a fonctionné aussi; le trio apporte tous quelque chose de différent, mais ils ont tous bien performé tout au long du mandat de Tuchel.

La communication de Tuchel est également visible lors des matchs. C’est un entraîneur vocal sur la ligne de touche, criant des instructions, offrant des encouragements ou étant frustré par des erreurs. Lors de la victoire 1-0 à Liverpool – sans doute la meilleure performance des Blues à ce jour sous Tuchel – il a notamment grondé l’arrière latéral Ben Chilwell à deux reprises en première mi-temps, d’abord pour ne pas avoir croisé le ballon assez rapidement lors d’une attaque, puis pour avoir choisi la mauvaise cible avec une autre croix. Lors de la victoire 2-0 à Everton quelques jours plus tard, Tuchel a tenté de jouer contre l’attaquant Timo Werner: « Timo, Timo, pendant combien de temps allez-vous encore jouer à gauche? Vous devez jouer à droite! Vous avez été jouer à gauche pendant un quart d’heure. Tu ne comprends pas? «

Les commentaires ne visent pas à être méchants, mais à être parfaits. Tuchel est motivé par ce sens du perfectionnisme, s’efforçant de l’atteindre à chaque match. Lorsqu’il a remplacé Callum Hudson-Odoi lors du match nul 1-1 contre Southampton le 20 février, à peine 30 minutes après l’avoir amené, ce n’était pas pour lui faire honte, mais plutôt pour lui montrer qu’il n’était pas satisfait de sa performance. et qu’il voulait qu’il en tire des leçons. Ils eurent une longue discussion le lendemain au cours de laquelle Tuchel lui expliqua pourquoi il était déçu, mais aussi le rassura sur les opportunités futures. Le jeune ailier anglais a débuté le match suivant contre l’Atletico Madrid lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Chelsea a gagné 1-0.

Intensité, intensité, intensité

Il y a aussi de la joie au sein de l’équipe pendant l’entraînement. Lampard a essayé d’être un disciplinaire, punissant les joueurs en privé pour des problèmes ou des erreurs, mais ce n’est pas le style de Tuchel. La semaine dernière, il a admis qu’il ne savait même pas quel était le bon système du club – utilisé lorsque les joueurs enfreignaient les règles du club ou se présentaient en retard à l’entraînement ou aux réunions d’équipe – et a quitté le vestiaire pour continuer.

En privé, il a laissé entendre à quel point il connaissait l’histoire du club – que les joueurs étaient allés au-dessus du manager pour parler à des personnalités plus importantes pendant les périodes difficiles – et a montré peu d’intérêt pour essayer de briser cela. Au lieu de cela, son approche a été plus holistique, Tuchel traitant ses joueurs comme des adultes dans l’espoir d’être respecté de cette façon. Il a laissé entendre dans les médias qu’il ne serait pas à Chelsea pendant des années et des années, alors pourquoi ne pas essayer de tirer le meilleur parti du cycle de 18 mois ou de deux ans qu’il aura, plutôt que de lutter contre la culture du club?

Chelsea a bien réagi aux méthodes de Tuchel, devenant beaucoup plus serré en défense et beaucoup plus organisé dans sa rétention et ses mouvements de balle. Ils ont juste besoin de commencer à marquer plus de buts. Getty

Tuchel a également veillé à ce que ses sessions soient innovantes et divertissantes. Les joueurs jouent avec de petits ballons pour améliorer le contrôle rapproché; ils jouent au basket, ils s’amusent. Ils travaillent également extrêmement dur quand on leur demande. L’intensité de certains exercices a augmenté, plus physique et plus tactique qu’auparavant. Tuchel insiste sur les modèles de jeu, la répétition, le mouvement du ballon et la structure fiable de ses équipes. Par exemple, chaque joueur a une « zone » à respecter en possession afin de pouvoir battre la haute presse d’un adversaire.

L’intensité est le maître mot pour Tuchel: il est intense dans son travail, et tout ce qui relève de sa compétence doit l’être aussi. Tout ce sur quoi ils travaillent à l’entraînement est fondé sur l’intensité, que ce soit les mouvements de pression agressifs que Chelsea utilise pour récupérer le ballon, ou leurs courses avec et sans le ballon.

La formation dans son ensemble est également beaucoup plus détaillée. Après le plaisir et les jeux, il y a un plan. Ils travaillent beaucoup sur la forme de l’équipe, ils font un travail tactique sur la façon de battre la presse, d’affiner les exercices d’attaque et de tracer des transitions défensives, des choses qu’ils n’avaient jamais faites auparavant. Tout est aussi plus technique. Tuchel veut le contrôle des matchs et pour cela, la rétention du ballon est essentielle.

Pourtant, ce n’est pas seulement une question de rigidité – Tuchel a également travaillé avec le groupe pour être plus flexible en matière de tactique. Le plus grand changement de Lampard est la formation: Chelsea de Tuchel joue maintenant dans une formation 3-4-2-1 – trois défenseurs « centraux » avec le soutien de joueurs larges, et deux « meneurs de jeu » derrière un attaquant central – qui évolue à fois, comme dans la victoire 1-0 contre Tottenham le 4 février, qui a vu Chelsea dans un 3-4-3 avec Mount comme un « faux 9 » à l’avant avec des attaquants séparés à l’appui.

Contrairement à Paris, le manager a trouvé une équipe très réceptive à Chelsea, sans divas ni gros ego. A déclaré une source du club, « [The squad is] tout à bord. Ils travaillent tous dur. Tous les joueurs l’écoutent et font ce qu’il dit. « Tuchel apprécierait d’avoir des joueurs qui écoutent et un club où il sent qu’il peut faire ce qu’il veut. Avant de signer, Tuchel a dit à Marina Granovskaia, directrice générale de Chelsea, qu’il voulait être libre de faire les choix qui lui semblent appropriés. Mettre Kai Havertz ou Timo Werner sur le banc? Retirer Tammy Abraham de l’équipe? Ramener Rudiger ou Marcos Alonso dans l’équipe après avoir été gelé par Lampard? Il voulait laisser libre cours, et il l’a depuis.

Les joueurs ont répondu

Depuis le premier jour sous Tuchel, Mason Mount a été celui qui a fait la plus grande impression. Tuchel le connaissait, mais c’était tout. À son arrivée, il a découvert un joueur spécial avec une énorme faim et le désir d’apprendre et de s’améliorer. Ce que Tuchel aime le plus chez le jeune international anglais, c’est son intensité.

Mount est un joueur parfait de Tuchel. Il a un QI de football élevé, il est jeune, apprend vite, peut courir pour toujours. Le manager est toujours sur le dos de ses joueurs, même Mount. En début de seconde période contre Liverpool, Tuchel était visiblement mécontent de l’effort du joueur de 22 ans malgré son superbe but dans les 45 premières minutes. « Maaason, réveille-toi! Réveille-toi! » lui cria-t-il.

L’objectif de Tuchel depuis le début a été de trier la défense. Chelsea concédait trop de buts et trop d’occasions – sa première tâche était d’arrêter de permettre aux adversaires de se déplacer facilement dans la surface de réparation des Blues, soit en récupérant le ballon très haut, soit en brisant les attaques de l’autre équipe. Ils se sont considérablement améliorés à l’arrière: tout comme Tuchel l’a fait avec ses milieux de terrain centraux, les défenseurs centraux du club ont été régulièrement tournés et les partenariats se sont mélangés et assortis en fonction de l’adversaire. Alors que le personnel a changé tout au long de son mandat – 23 joueurs ont débuté sous Tuchel en 12 matchs, dont les six défenseurs centraux de l’équipe – les résultats ont été les mêmes, avec seulement deux buts encaissés. (Il a également été très favorable à Emerson Palmieri, qui a disputé la FA Cup contre Barnsley, en lui parlant beaucoup et en l’encourageant malgré un avenir incertain à Stamford Bridge.)

La prochaine étape est d’être meilleur pour aller de l’avant, de marquer plus de buts: Chelsea est sixième meilleure du championnat cette saison, avec 44 en 29 matchs. Encore une fois, il sait où il va et comment. Il a tellement d’options disponibles (Olivier Giroud, Werner, Tammy Abraham, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Mount, Havertz et Hudson-Odoi, pour n’en nommer que quelques-unes) et continuera à être pragmatique sur le joueur qu’il utilise en fonction du plan de match. et l’opposition. Il ne s’inquiète pas de la finition car ils y travaillent à l’entraînement mais il veut plus de chances pour ses joueurs. Dans son esprit, les objectifs viendront.

Dans l’ensemble, Tuchel est également beaucoup plus détendu et plus heureux qu’il ne l’était à Paris vers la fin. Son objectif était de terminer la saison dans le top quatre, et il est sur la bonne voie pour y parvenir, faire du reste un bonus. Vient ensuite la Ligue des champions, avec un énorme huitièmes de finale retour mercredi contre l’Atletico Madrid. Vient ensuite le quart de finale de la FA Cup ce week-end contre Sheffield United.

Tuchel et Chelsea semblent prêts pour une fin de saison très excitante. Non seulement il a l’air rajeuni, mais une équipe qui était à la dérive a l’air rajeunie aussi.

