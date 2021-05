«  Intensifier au bon moment  »: les fans de Chelsea saluent le héros magique de Mount et de deux buts Havertz alors que les hommes de Tuchel se classent parmi les quatre premiers

Le maestro du milieu de terrain Mount a renforcé sa réputation grandissante avec une touche sublime pour mettre en place Havertz pour donner l’avantage à Chelsea après seulement 10 minutes à Stamford Bridge samedi, contrôlant un long ballon de Thiago Silva avant de nourrir l’Allemand qui a glissé à la maison son troisième but en championnat du saison depuis le transfert de 75 millions de livres sterling de Bayer Leverkusen l’été dernier.

Juste Mason Mount qui fait des choses à Mason Mount. pic.twitter.com/z7bMJmciXR – Randle K. (@KezRandle) 1er mai 2021

La finition était mignonne mais les éloges étaient tout pour Mount pour la façon magique dont l’Angleterre de 22 ans a tué le ballon avant d’envoyer un ballon parfaitement pondéré à son coéquipier – un moment qui a envoyé les médias sociaux dans des ravissements au jeune « angoissant » Talent.

Mason Mount atteint de nouveaux niveaux à chaque partie. C’est vraiment effrayant. – Dubois (@CFCDUBois) 1er mai 2021

Je suis à court de mots pour décrire Mason Mount, juste un footballeur tout simplement incroyable. – Mod (@CFCMod_) 1er mai 2021

MASON MOUNT WOW. 👏 – CFCDaily (@CFCDaily) 1er mai 2021

Y a-t-il quelque chose de mieux que de regarder Mason Mount jouer au football? – Josh Hart (@joshhart) 1er mai 2021

Havertz avait de nouveau le ballon dans le filet un peu plus de cinq minutes plus tard, mais le but était exclu pour hors-jeu.

Fulham menacé de relégation – dirigé par l’ancien milieu de terrain de Chelsea Scott Parker dans l’abri – a eu ses propres chances en première mi-temps, les hôtes étant redevables de plusieurs arrêts acrobatiques d’Edouard Mendy dans le but.

Hakim Ziyech – qui a commencé le match comme l’un des nombreux changements du patron de Chelsea Tuchel après le match nul de la demi-finale de la Ligue des champions en milieu de semaine avec le Real Madrid – a refusé une chance en or de doubler l’avance de son équipe lorsque le ballon lui a été réduit par Timo Werner. , le Marocain envoyant le ballon directement au gardien de Fulham, Alphonse Areola.

Quatre minutes après le début de la deuxième mi-temps et l’avance était de deux pour Chelsea, et encore une fois, c’est Havertz qui s’est inscrit sur la feuille de match.

L’arrière gauche Ben Chilwell a percuté le ballon à travers le terrain en direction de Havertz, qui a ramené le ballon vers le bas et coupé à l’intérieur, nourrissant Werner tout en continuant sa course intelligemment dans l’espace.

Bien décrié pour son impuissance devant le but, Werner a au moins continué à être industrieux dans ses efforts pour faciliter ses coéquipiers, et l’Allemand a montré qu’il était conscient de jouer dans son compatriote Havertz alors qu’il rentrait chez lui calmement.

Le doublé pour Havertz – qui l’a porté à trois buts lors de ses trois dernières apparitions en Premier League – a laissé les fans de Chelsea sur les réseaux sociaux proclamant que les difficultés du jeune à s’adapter à la vie en Angleterre étaient fermement derrière lui.

« C’est pourquoi vous n’écartez pas si tôt les jeunes joueurs comme Havertz », a écrit un fan.

«Il s’adapte enfin et vous pouvez [see] il est de qualité absolue. Les gens le traitaient sérieusement d’un flop après avoir eu Covid, des blessures, avoir été joué hors de position et s’être adapté à un nouveau pays. Une signature incroyable. »

Kai Havertz compte désormais 3 buts et 1 passe décisive lors de ses 3 derniers départs en Premier League. pic.twitter.com/NsTO1xPRMP – LDN (@LDNFootbalI) 1er mai 2021

Kai Havertz se produisant régulièrement n’était qu’une question de temps. Les gens l’ont radié si vite sans se rendre compte de quel talent spécial il était à Leverkusen. Ce n’est que le début. Havertz explosera avec le temps. – Dubois (@CFCDUBois) 1er mai 2021

De toutes nos options de frappe, Kai Havertz semble être la personne la plus calme devant le but. Cet homme intervient au bon moment – Nouman (@nomifooty) 1er mai 2021

Ces sentiments ont été repris ailleurs, car Havertz, 21 ans, a été félicité pour avoir bien réussi à un stade crucial de la saison pour son équipe alors qu’ils visent à assurer une place dans le top quatre et à courir après un improbable titre en Ligue des champions, avec leur demi -finale avec le Real délicatement en équilibre à 1-1 avant le match retour à Londres la semaine prochaine.

Mount a cédé la place à Tammy Abraham 76 minutes après que le milieu de terrain ait été impliqué dans une collision douloureuse, et les fans espèrent qu’il ne sera pas empêché de jouer contre les hommes de Zinedine Zidane mercredi dans la capitale anglaise.

Après avoir vu son équipe décrocher une 11e feuille blanche en 15 matchs de Premier League sous sa direction, Tuchel était plein d’éloges pour ses hommes.

« Nous savions que Fulham donne du fil à retordre à tout le monde, ils vous font travailler dur et souffrir, » a déclaré le patron de Chelsea par la suite.

«Vous ne pouvez pas être confus à cause de leur position dans le tableau, donc j’ai le plus grand respect pour ce que nous avons fait aujourd’hui.

«Nous étions sur place [with our focus]. C’est ce que nous nous demandions entre deux grands matchs… Il n’y a absolument pas eu de manque de concentration.

S’exprimant sur Havertz, Tuchel était plein d’éloges pour son compatriote allemand, en disant: «C’est ce que nous voulons, si quelqu’un a votre chance, vous devez faire valoir votre point de vue. Une très bonne performance de nos deux attaquants [Werner and Havertz]. »

Alors que Fulham semble de plus en plus condamné à abandonner la Premier League – se trouvant neuf points de sécurité avec quatre matchs à jouer – Chelsea profitera d’une victoire de routine avant le test plus sévère du géant espagnol Real et une rencontre de Premier League aux champions- élire Manchester City le week-end prochain.

À l’approche de cet affrontement, City pourrait déjà être sacré champion de Premier League, si son rival le plus proche, Manchester United, perdait face à Liverpool dimanche.

Chelsea, quant à lui, est bien assis dans la bataille pour la quatrième place, six points d’avance sur West Ham, cinquième, mais après avoir joué un match de plus. En regardant vers le haut, les hommes de Tuchel ne sont qu’à deux points de Leicester City, troisième.