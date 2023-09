Intensification du conflit au Soudan : les gens s’habituent à voir des cadavres dans les rues – alors que les chiens « se battent pour les membres » | Nouvelles du monde

Les frappes aériennes frappent Khartoum dans le cadre de la guerre aérienne menée par l’armée soudanaise contre les forces paramilitaires qui terrorisent et occupent les zones résidentielles depuis près de cinq mois.

Ce week-end, une frappe aérienne qui a touché un marché de la capitale a fait au moins 43 morts et 60 blessés.

Les Forces de soutien rapide (RSF), paramilitaires, ont imputé l’attaque de dimanche à l’armée de l’air, bien qu’il n’ait pas été possible dans l’immédiat de vérifier de manière indépendante cette affirmation.

L’armée a déclaré qu’elle n’avait pas ciblé les civils, qualifiant les accusations de RSF de « déclarations fausses et trompeuses ».

Le général Abdel Fattah al Burhan, chef de l'armée soudanaise.





Le général Mohamed Hamdan Dagalo, chef de RSF





Un médecin de Médecins Sans Frontières (MSF) à l’hôpital universitaire Bashair de Khartoum, qui a soigné les hommes, femmes et enfants blessés par l’attaque, a déclaré que l’hôpital avait reçu plus de morts à son arrivée que tout autre incident survenu au cours des derniers mois.

Loretta Charles, qui y travaille depuis fin juin, a déclaré à Sky News : « Les patients que nous avons reçus étaient beaucoup plus de femmes et d’enfants en termes de pourcentage que ce que nous voyons quotidiennement.

« Cela correspond à l’heure de la journée à laquelle l’explosion s’est produite et à une période très chargée au marché. »

Une grande partie de Khartoum a sombré dans le chaos complet depuis que la guerre a éclaté à la mi-avril. La ville est devenue un théâtre d’affrontements territoriaux actifs entre l’armée et les RSF, mais également d’une violence criminelle accrue à la suite d’évasions massives de prisons.

Et les combats se sont intensifiés à Khartoum depuis août.

Le projet Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) a enregistré plus de 470 incidents de violence politique et plus de 2 280 morts dans la ville du 5 août au 1er septembre seulement.

1:15

Soudan : « Cas horribles de viol »



« Nous recevons quotidiennement des victimes de blessures par balle, d’attaques au couteau, de blessures par explosion et d’accidents de la route », explique Mme Charles.

« Nous avons certainement constaté une augmentation du nombre de cas ces dernières semaines. »

3:37

Au Soudan, où les combats piègent des millions de personnes



Un habitant qui vit près du site de la frappe aérienne meurtrière de dimanche a qualifié la ville de « maison hantée » et affirme que les gens s’habituent à voir des cadavres.

« On peut voir des cadavres sur les marchés », raconte Khalid Muka. « Et les gens ne font que les contourner. »

Il dit voir chaque jour des chiens se battre pour des membres et d’autres parties du corps humain.

M. Muka travaillait comme bénévole en collectant des cadavres pour les enterrer et a été témoin de décès dus à des frappes aériennes militaires et à l’artillerie des RSF. Il a arrêté son travail bénévole pour sa sécurité et garde actuellement sa maison après avoir évacué sa famille.

Son quartier est actuellement occupé par les RSF et visé par des frappes aériennes militaires. Il décrit le processus pénible de navigation quotidienne autour des combattants de RSF qui se sont installés dans les maisons voisines.

« Les civils n’ont d’autre choix que d’interagir avec les RSF – en particulier dans les zones qu’ils contrôlent – s’ils veulent rester en vie », dit-il.

« Nous savons combien de dégâts et de violences ils ont infligés et les civils doivent agir intelligemment en leur présence pour éviter les problèmes et ne pas collaborer avec eux. Certains civils ont malheureusement choisi de travailler avec eux – en quête d’argent, de pouvoir et de validation pour voler. »

Khartoum n’est pas la seule ville assiégée Soudan.

4:48

Soudan : des charniers hantent les habitants





Les habitants des capitales des États, El-Geneina au Darfour occidental, Nyala au Darfour sud, Al Fashir au Darfour nord et Kadugli au Kordofan sud, ont massivement souffert des affrontements entre l’armée et les RSF, ainsi que des milices alignées et de l’implication des rebelles. factions.

Ces zones de conflit historique ont été ravivées par le vide actuel du pouvoir et leurs populations vulnérables ont été poussées au bord du gouffre par cette vague de violence armée explosive.

2:06

Soudan : Une femme enceinte tuée



Le nombre de personnes déplacées au Soudan a désormais atteint un niveau record. Selon l’agence des Nations Unies, l’Organisation internationale pour les migrations, le pays accueille désormais 7,1 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Il s’agit de la plus grande population déplacée au monde, suivie par la Syrie, la République démocratique du Congo et l’Ukraine.

Au moins un million de personnes supplémentaires ont entièrement fui le pays. Beaucoup sont partis vers l’Égypte, le Tchad, le Soudan du Sud, l’Éthiopie et la République centrafricaine.