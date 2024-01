Intenses frappes israéliennes dans le sud de Gaza alors que les otages envoient des médicaments

Il ya 1 heure

“C’est le bruit le plus fort des affrontements armés [between Israeli soldiers and Palestinian fighters] que j’ai jamais entendu”, a déclaré à la BBC Yasser Zaqzouq, qui a trouvé refuge à l’hôpital Nasser de Khan Younis avec sa famille.

“C’est la première fois qu’on voit de telles scènes [of air strikes]. Nous étions terrorisés. Tous les enfants criaient et pleuraient. »

Dans une déclaration communeun certain nombre de rapporteurs spéciaux de l’ONU ont déclaré : “Actuellement, chaque personne à Gaza a faim, un quart de la population meurt de faim et lutte pour trouver de la nourriture et de l’eau potable, et la famine est imminente.”