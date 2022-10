Intense lobbying avant le vote de l’ONU sur les annexions russes

NATIONS UNIES – Les nations occidentales se sont engagées dans un intense lobbying en coulisses pour une résolution de l’ONU qui condamnerait la “tentative d’annexion illégale” de quatre régions ukrainiennes par la Russie et exigerait que Moscou annule immédiatement ses actions, tandis que la Syrie mettait en garde contre l’isolement de son allié la Russie. Un vote sur la résolution est attendu plus tard mercredi à l’Assemblée générale des 193 membres après que les diplomates auront fini de décrire les positions de leur pays. Les membres de l’Assemblée ont commencé à en débattre lundi lors de la reprise d’une session extraordinaire d’urgence sur l’Ukraine.

La résolution soumise au vote est la quatrième sur l’Ukraine depuis l’invasion de son petit voisin par la Russie le 24 février, et une question clé pour ses partisans occidentaux est de savoir combien de pays la soutiendront.

Le plus puissant Conseil de sécurité de l’ONU, dont les résolutions sont juridiquement contraignantes, a été empêché d’agir contre l’Ukraine en raison du droit de veto de la Russie qu’il a utilisé le 29 septembre pour bloquer la condamnation des tentatives illégales de la Russie d’annexer le territoire ukrainien. En revanche, l’Assemblée générale, où il n’y a pas de veto, a approuvé trois résolutions qui reflètent l’opinion mondiale mais ne sont pas juridiquement contraignantes.

L’assemblée a voté 141-5 avec 35 abstentions le 2 mars pour exiger un cessez-le-feu russe immédiat, le retrait de toutes ses forces et la protection de tous les civils. Le 24 mars, il a voté 140 contre 5 avec 38 abstentions sur une résolution accusant la Russie d’être responsable de la crise humanitaire en Ukraine et appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la protection de millions de civils et des maisons, écoles et hôpitaux essentiels à leur survie.

Mais l’assemblée a voté par une marge beaucoup plus faible le 7 avril pour suspendre la Russie du principal organe de défense des droits de l’homme de l’organisation mondiale, le Conseil des droits de l’homme basé à Genève, en raison d’allégations selon lesquelles des soldats russes en Ukraine auraient commis des violations des droits que les États-Unis et l’Ukraine ont qualifiés de crimes de guerre. Le vote a été de 93 voix contre 24 avec 58 abstentions.

Les diplomates occidentaux, s’exprimant sous couvert d’anonymat avant le vote, prédisent au moins 110 votes “oui” pour la résolution. Certains ont noté qu’une résolution de 2014 affirmant l’intégrité territoriale de l’Ukraine et déclarant illégal le référendum qui a conduit à l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie a été adoptée par 100 voix contre 11 avec 58 abstentions.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et la sous-secrétaire d’État aux Affaires politiques Victoria Nuland ont convoqué mardi une réunion virtuelle avec plus de 160 diplomates étrangers basés aux États-Unis représentant plus de 100 pays pour plaider en faveur du vote en faveur de la résolution, Département d’État a déclaré le porte-parole Ned Price aux journalistes à Washington.

“La neutralité n’existe pas”, a déclaré Price, qualifiant les actions du président russe Vladimir Poutine de “complètement inacceptables”.

Il n’y avait aucune indication immédiate de la réaction des participants, et des diplomates occidentaux ont déclaré que les contacts se poursuivaient mercredi.

La résolution est une réponse à l’annexion annoncée par la Russie le mois dernier des régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia à la suite de “référendums” orchestrés par le Kremlin que le gouvernement ukrainien et l’Occident ont rejetés comme des votes fictifs menés sur des terres occupées au milieu de la guerre et des déplacements.

Le projet de résolution déclarerait que les actions de Moscou violent la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, sont “incompatibles” avec les principes de la Charte des Nations Unies, et “n’ont aucune validité au regard du droit international et ne constituent la base d’aucune altération du statut de ces régions”. de l’Ukraine.

Il exigerait également que la Russie “retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues”.

Et il soutiendrait « la désescalade de la situation actuelle et une résolution pacifique du conflit par le dialogue politique, la négociation, la médiation et d’autres moyens pacifiques » qui respectent la souveraineté, l’intégrité territoriale et les frontières internationalement reconnues de l’Ukraine.

Lors du débat de mercredi, la résolution a bénéficié d’un fort soutien.

L’ambassadeur australien à l’ONU, Mitch Fifield, a qualifié la tentative d’annexion de la Russie “d’escalade illégale et dangereuse” et a exhorté tous les pays à soutenir la résolution pour s’opposer aux actes d’agression. L’ambassadeur irlandais à l’ONU, Fergal Mythen, a déclaré que les électeurs lors des référendums “fictifs” dans les quatre régions “ont fait l’objet d’intimidations de la part de l’armée russe et des autorités illégitimement nommées par la Russie”.

L’ambassadeur du Cambodge à l’ONU, Sovann Ke, n’a pas indiqué comment il voterait, mais a déclaré que “l’annexion forcée de régions d’un pays souverain est une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des lois internationales, ce qui n’est pas acceptable” et a exhorté à ce que des frontières internationalement respectées “soient pleinement respecté. »

L’ambassadeur sud-coréen à l’ONU, Hwang Joonkook, a apporté son soutien sans équivoque “à la souveraineté, à l’indépendance politique et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine”, soulignant que “ses propres expériences douloureuses” après la guerre de Corée de 1950-1953 “peuvent témoigner que toute tentative de diviser une nation sous quelque forme ou méthode que ce soit, n’est que le début de problèmes très graves et durables, plutôt qu’une solution.

De l’autre côté de la ligne de partage, l’ambassadeur de la Corée du Nord à l’ONU, Kim Song, a soutenu l'”autodétermination” des peuples des quatre régions annexées par la Russie en tant que droit protégé par la Charte des Nations Unies et a déclaré que les résultats devaient être respectés.

Il a accusé les États-Unis et les pays occidentaux de violer « brutalement » la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’ex-Yougoslavie, de l’Afghanistan, de l’Irak et de la Libye sous « le prétexte » de promouvoir la paix et la sécurité internationales sans jamais voir ses actions remises en cause par le Conseil de sécurité. . Et il a affirmé que l’ingérence américaine dans les affaires intérieures des pays se poursuivait au 21e siècle.

L’ambassadeur de Russie, Vassily Nebenzia, a dénoncé lundi le débat comme un exercice unilatéral visant à pousser un récit anti-russe. Il a réitéré les affirmations de la Russie selon lesquelles les référendums étaient valides et que Moscou s’efforce de « protéger » les habitants des régions contre ce que le Kremlin considère comme un gouvernement ukrainien hostile.

S’adressant à la profonde division entre les pays membres de l’ONU, Nebenzia a déclaré : “Un tel cynisme, une confrontation et une polarisation dangereuse comme nous n’en avons jamais vu aujourd’hui dans l’histoire de l’ONU”.