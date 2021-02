Intense Chelsea étouffé Atletico, dit fier Tuchel

BUCAREST: L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a félicité ses joueurs pour avoir étouffé l’Atletico Madrid avec une pression implacable alors qu’ils battaient l’équipe de Diego Simeone 1-0 à Bucarest mardi lors du match aller de leurs 16 derniers matches de Ligue des champions.

Le superbe coup de pied d’Olivier Giroud en seconde période a donné à Chelsea l’avantage pour le match retour à Stamford Bridge le 17 mars, mais Tuchel était très satisfait de la façon dont ses joueurs ont mis en œuvre leur plan de match et ont privé les leaders de la Liga d’espace et de ballon.

«Nous savions qu’ils étaient prêts à souffrir avec huit personnes dans la boîte. L’intention était de maintenir l’intensité élevée et nous l’avons très bien fait. Nous ne les laissons jamais respirer ou sortir pour des contre-attaques », a déclaré Tuchel aux journalistes.

«Nous voulions dominer dans la moitié de terrain des adversaires, ne jamais perdre la concentration, ne pas commettre d’erreurs faciles et être toujours au courant des contre-attaques rapides pour toutes leurs qualités. C’était une performance très disciplinée, un blanchissage mérité.

Tuchel a mené Chelsea à six victoires en huit matchs toutes compétitions confondues depuis qu’il a succédé à Frank Lampard en janvier, mais c’était son résultat le plus significatif. La performance a montré l’impact qu’il a déjà eu sur l’équipe.

L’Allemand a déclaré que les joueurs suivaient bien ses méthodes, mais qu’ils devaient continuer à pratiquer leur nouveau style de jeu comme s’ils étaient un groupe.

«C’est comme apprendre une nouvelle chanson, il faut la répéter et la répéter pour qu’elle devienne plus fluide et plus rythmée. C’est une question de répétition, nous avons créé beaucoup de situations où nous pourrions lancer des attaques et j’en suis très content », a-t-il déclaré.

«Je suis confiant parce que je vois la volonté, la faim, le désir. Aujourd’hui a été l’un des défis les plus difficiles pour ouvrir une défense comme l’Atletico, mais nous pouvons et nous n’arrêterons pas de pousser les gars et de les encourager à s’améliorer et à continuer.

L’entraîneur de l’Atletico, Simeone, a déclaré qu’il estimait que le match avait été serré et n’était pas d’accord pour dire que son équipe avait terminé deuxième.

« Les deux équipes ont travaillé très dur, il y avait vraiment peu d’occasions de marquer et elles ont pris la leur, mais à part ça c’était vraiment égal », a déclaré l’Argentin, dont l’équipe n’a gagné qu’une seule fois lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues.

Mais si vous m’aviez dit en septembre que nous serions 1-0 après le match aller des 16 derniers matchs de la Ligue des champions et en tête de la Liga, je me serais inscrit.