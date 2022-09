Intendance dans les coulisses de votre « endroit heureux » – Shaw Local

La première rangée brillante de gradins à partir de laquelle vous encouragez la ligue de softball de votre ami.

Ce havre de verdure sous un chêne ombragé, diffusant la lumière du soleil pendant que vous vous réunissez pour un pique-nique.

Le banc préféré de votre bien-aimé où vous vous asseyez pour vous en souvenir.

Peut-être que l’un d’entre eux est votre “endroit heureux”. Cet endroit où vous cherchez à faire l’expérience de la connexion, de la joie ou de la paix. Ou peut-être que vous ne l’avez pas encore trouvé (si ce dernier, cette colonne est pour vous).

Pour Jay Womack, résident de toujours, cet endroit se trouve dans la prairie de Peck Farm Park, entouré d’herbes soufflées par le vent regorgeant de papillons, d’oiseaux et d’abeilles.

« C’est difficile d’apprécier une prairie quand on passe devant en voiture », dit-il. « Vous le comprenez vraiment quand vous êtes debout dedans. Tout d’un coup, ça prend vie. »

Womack a déclaré que le Geneva Park District offre d’innombrables endroits pour se connecter – avec des êtres chers, avec la nature ou avec soi-même.

“Tous nos parcs ont une identité unique”, a déclaré Womack. “Il n’y a pas deux endroits qui se ressemblent.”

Partenaires dans l’intendance

Dans ces coulisses se trouvent de nombreux partenaires d’intendance, travaillant pour soutenir l’objectif du district du parc de maintenir des espaces dont notre communauté peut profiter.

“Pour moi, l’intendance est une responsabilité d’éduquer et de soutenir les activités et les programmes qui font partie du Geneva Park District”, a déclaré Womack, membre de la Geneva Park District Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à l’amélioration de la qualité de vie pour tous. habitants du Geneva Park District en obtenant des dons pour des espaces verts, des parcs et des installations de loisirs. “Cela fait une différence dans tant de vies en soutenant les opportunités de se connecter avec la nature, d’être à l’extérieur et de découvrir un lieu qui a une histoire dans la ville de Genève.”

Une telle opportunité est juste au coin de la rue. La foire d’automne au Peck Farm Park a lieu de 11 h à 15 h le samedi 17 septembre. L’événement est gratuit pour tous les âges, avec des frais minimes pour certaines activités, nourriture et boissons.

“La Foire d’automne aide à soutenir d’autres activités, comme la modernisation des bancs d’un terrain de baseball ou l’installation d’un équipement de terrain de jeu”, a déclaré Womack.

Connectez-vous et célébrez

Comme de nombreux événements spéciaux, la Foire d’automne est bien plus qu’une simple collecte de fonds. “Il s’agit de connecter les gens à un endroit qui est juste un atout incroyable pour notre communauté”, a déclaré Womack.

«Chaque année, nous sommes impatients d’organiser cet événement populaire alors que nous célébrons le début de l’automne», a déclaré Sheavoun Lambillotte, directeur exécutif du Geneva Park District et secrétaire de la Geneva Park District Foundation.

“La foire d’automne est une opportunité fantastique de profiter du parc Peck Farm et de la belle saison avec une journée d’activités et de divertissements abordables pour tous les âges”, a-t-elle déclaré.

Si vous prévoyez d’assister à la Foire d’Automne, nous vous recommandons cette liste d’activités spéciales :

• Installez-vous confortablement avec vos proches et profitez d’une balade en charrette.

• Visitez la Butterfly House avant sa fermeture pour la saison à 15h

• Saluez un faucon de près lors de la présentation des oiseaux de proie.

• Nourrissez un sympathique animal de la ferme au zoo pour enfants.

• Peignez une citrouille.

• Prenez une bouchée à manger tout en écoutant de la musique live.

• Tentez votre chance pour gagner l’un des plus de 15 prix de la tombola.

La foire d’automne offre l’occasion d’apprendre, de jouer et de découvrir les offres de Peck Farm Park toute l’année, y compris la galerie d’histoire de la famille Peck, le terrain de jeu naturel Hawks Hollow, le silo d’observation et les sentiers de la nature.

Avant de partir, n’oubliez pas de ralentir et de visiter la prairie. Vous trouverez peut-être votre prochain « endroit heureux ».

• Laura Sprague est responsable du marketing et du parrainage pour le Geneva Park District, qui aspire à améliorer la qualité de la communauté et à inspirer les résidents à vivre leur meilleure vie. Elle est joignable au lsprague@genevaparks.com.