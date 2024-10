Intelligent et rétro : des interrupteurs à bascule avancés harmonisés avec le système de couleurs de Le Corbusier

Interrupteurs à bascule LS 1912. Image gracieuseté de JUNG

Barragán, Bofill, Graves et Le Corbusier sont des architectes réputés pour leur utilisation exceptionnelle et sensible de la couleur. Dans leurs approches, la couleur prend une importance comparable presque à la fonctionnalité, obtenue grâce à une perception nuancée et globale de leur contexte. Mais qu’est-ce que la couleur ? D’un point de vue technique, il s’agit d’une perception visuelle qui naît de l’interaction de la lumière avec nos yeux et notre cerveau. Cependant, lorsque nous explorons sa signification à un niveau plus émotionnel et poétique, elle prend une signification plus profonde. Pour Ricardo Bofill, la couleur donne vie à l’architecture, tandis que pour Charles-Édouard Jeanneret, mieux connu sous le nom de Le Corbusier, elle constitue un outil puissant pour évoquer des émotions et créer des illusions spatiales.

Dans ‘Polychromie Architecturale’ Le Corbusier soutient que la couleur n’est pas seulement un élément décoratif mais aussi un outil fondamental pour créer des environnements et améliorer la fonctionnalité des espaces architecturaux. Cette idée, développée entre 1931 et 1959, s’articule autour d’un système composé d’une gamme de couleurs, où chaque ton a sa pertinence et contribue à créer des atmosphères qui transcendent la simple conception architecturale. Un exemple est la gamme d’interrupteurs à bascule LS 1912 de JUNG, qui combine un design classique avec des options de contrôle avancées et présente les diverses variantes de teintes des 63 couleurs du système de couleurs de Le Corbusier.

La couleur en architecture, un moyen aussi puissant que le plan et la coupe. Ou mieux : la polychromie, composante du plan et de la coupe elle-même. – Le Corbusier

Colorés et intelligents, ces interrupteurs à bascule offrent une nouvelle interprétation de l’interrupteur classique LS 1912, rendant hommage à l’année de fondation de la marque. Il conserve le design puriste familier de la série LS tout en intégrant une large gamme de couleurs et des fonctions innovantes.

La palette de couleurs de 1931. Image gracieuseté des Couleurs® Le Corbusier

La palette de couleurs de 1959. Image gracieuseté des Couleurs® Le Corbusier

Comprendre les origines : un retour vers le passé avec La technologie d’aujourd’hui

Pour apprécier pleinement l’impact de cette conception, nous devons revisiter son contexte historique. À la fin des années 1910, l’interrupteur à bascule est apparu pour remplacer l’interrupteur rotatif. Ce nouvel appareil, à la fois simple et convivial, marquait la première fois que la fonctionnalité était parfaitement intégrée à l’attrait esthétique. Des années plus tard, même si l’interrupteur à bascule peut évoquer un sentiment de tradition, il continue d’évoluer et de s’adapter aux exigences et aux réalités modernes. Les matériaux de base du LS 1912 sont le laiton, l’acier inoxydable et l’aluminium, avec une finition en chrome, laiton classique, acier inoxydable, aluminium et foncé. Ces matériaux sont traités à l’aide de diverses techniques artisanales ou de laquage, établissant un équilibre entre des matériaux modernes et des procédés que certains pourraient considérer comme « rétro ».

LS 1912 en aluminium avec interrupteur cylindrique. Image gracieuseté de JUNG

LS 1912 avec voyant lumineux. Image gracieuseté de JUNG

Selon le matériau, les leviers à bascule sont disponibles dans des formes intemporelles, comme des cônes et des cubes. De plus, les développements contemporains incluent une version avec technologie LED intégrée, où le signal lumineux indique l’état de commutation et fournit une orientation. Cette dernière version du LS 1912 complète deux autres concepts à succès : elle est désormais disponible en version cylindrique aux couleurs de Les Couleurs® Le Corbusierqui peut être intégré dans Systèmes KNX comme un bouton poussoir intelligent, permettant de combiner ces deux innovations.

Rencontre au présent : une fusion de rétro et Les couleurs de Le Corbusier

Avec l’interrupteur à bascule LS 1912 disponible en Polychromie Architecturale couleurs, les possibilités de conception de la série LS classique sont considérablement élargies. Ces interrupteurs colorés ouvrent une nouvelle gamme d’options pour la conception architecturale, permettant tout, des interrupteurs colorés sur murs blancs aux interrupteurs blancs sur murs colorés, en passant par des variations ton sur ton et des designs chromatiques basés sur des palettes spécifiques. Cette approche est particulièrement pertinente pour les architectes et les designers, car JUNG est le seul fabricant au monde à proposer des interrupteurs dans toutes les couleurs originales de Le Corbusier.

LS 1912 – bleu céruléen. Image gracieuseté de JUNG

LS 1912 – céruléen vif. Image gracieuseté de JUNG

Ce qui est unique dans le système de couleurs, c’est que chacune de ces 63 nuances peut être combinée avec n’importe quelle autre de la gamme. De plus, pour reproduire la profondeur des couleurs du Polychromie Architecturaleles interrupteurs sont finis à la main selon un procédé spécial pour être utilisés sur les interrupteurs, créant une surface mate unique fabriquée sur mesure par des artisans expérimentés en Allemagne. De plus, un contrôle étroit effectué par le concédant de licence, Les Couleurs® Le Corbusier, garantit que le niveau de brillance mate et les couleurs correspondent aux échantillons originaux du milieu du 20e siècle.

Grâce à ces interrupteurs, il est possible de créer des ambiances cool qui véhiculent un sentiment de détente. Par exemple, des couleurs telles que bleu céruléen ou céruléen vif peut améliorer les espaces contemplatifs et introspectifs. En revanche, vert anglais offre une transition douce, avec son ton vert offrant une atmosphère sereine et calme idéale pour les zones d’étude ou les lieux de travail à domicile. Pour ajouter de l’énergie à ces environnements, des tons vibrants comme vermillon rouge peuvent être incorporés, renforçant le caractère dynamique des espaces tels que les cuisines.

LS 1912 – vert anglais. Image gracieuseté de JUNG

LS 1912 – rouge vermillon. Image gracieuseté de JUNG

Vision pour l’avenir : nouvelles possibilités et interfaces de contrôle

En regardant vers l’avenir, l’interrupteur à bascule a évolué vers un bouton-poussoir à bascule, fusionnant un design classique avec des options de contrôle avancées qui reflètent les tendances contemporaines en matière de design d’intérieur et d’architecture, intégrant de manière transparente la technologie. Ces innovations offrent une mise à niveau fonctionnelle du commutateur traditionnel et permettent une utilisation polyvalente dans l’automatisation des bâtiments intelligents, un domaine qui connaît déjà une croissance exponentielle et qui devrait continuer à se développer dans les années à venir.

Le LS 1912 devient ainsi un point de contrôle incontournable dans ce contexte. Grâce à l’insert multi-commutateur et à l’interface à bouton-poussoir, le système se transforme en commande KNX, améliorant ainsi sa fonctionnalité et sa polyvalence. Cette combinaison de dispositifs englobe diverses fonctions de contrôle des systèmes d’éclairage et électriques s’intégrant parfaitement dans un environnement qui recherche des solutions au-delà de l’esthétique traditionnelle et de la pure fonctionnalité.

Intégration du système KNX. Image gracieuseté de JUNG

Sans aucun doute, ces interrupteurs ont beaucoup à offrir, ce qui en fait des caractéristiques accrocheuses dans n’importe quel espace grâce à leur esthétique attrayante, leur technologie avancée et leurs couleurs vibrantes. Comme le disait Le Corbusier, « la couleur est un outil déclencheur incroyablement efficace ». En intégrant les couleurs de Polychromie Architecturale Dans leur conception, les interrupteurs remplissent non seulement une fonction pratique mais servent également d’éléments clés pour créer des ambiances fraîches et distinctes.

