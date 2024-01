Intelligence artificielle, Ukraine, Chine — Le grand buzz à Davos

Le duo a dépensé beaucoup d’argent en publicité, dans le cadre d’une dépense record de plus de 123 millions de dollars de la part de tous les candidats, et a quand même perdu face à Trump avec des marges énormes.

La course s’est affinée. Vivek Ramaswamy, le riche entrepreneur qui a mené une campagne largement autofinancée, a terminé loin quatrième, a abandonné la course et a soutenu Trump. Ramaswamy s’était fréquemment affronté avec Haley et DeSantis pendant la campagne électorale, et il était un ardent défenseur de l’ancien président, promettant de le soutenir face à une myriade de défis juridiques.

La prochaine étape le 23 janvier sera le New Hampshire, où Haley a concentré une grande partie de ses efforts et obtient de meilleurs résultats dans les sondages. L’État abrite plus de républicains modérés et d’électeurs indépendants que l’Iowa, et dispose d’un plus grand bloc électoral anti-Trump. Pourtant, l’ancien président détient une avance à deux chiffres dans les sondages là-bas.

Le grand pari de l’Europe sur les batteries

Northvolt, l’une des plus grandes start-up vertes d’Europe, lève 3,4 milliards de dollars de dette auprès de l’Union européenne et d’un consortium de banques, dont JPMorgan Chase, pour développer localement la production de batteries et soutenir le secteur naissant des véhicules électriques du continent.