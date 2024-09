Intelligence artificielle ou la course à la puissance | IFRI

Dans quelle mesure l’IA bouleverse-t-elle nos sociétés et leur fonctionnement ? Son développement pourra-t-il être contenu, scientifiquement et politiquement, par la coopération internationale, ou échappera-t-il à notre contrôle ? Qui sera impliqué dans cette coopération ? En fin de compte, tout cela se résume à une seule question : la maîtrise par l’humanité du cours de ses sociétés.

Aux Etats-Unis, avec la guerre en Ukraine et les troubles au Moyen-Orient, le traditionnel exercice d’équilibre entre retrait diplomatique et projection de puissance revêt de nouvelles formes. Quelles conséquences la campagne présidentielle aura-t-elle sur l’engagement américain en Europe et au Moyen-Orient ? Obsession pour la Chine, abandon de l’Europe, ambivalence envers Israël : quelle sera la marge de manœuvre du prochain président ?

Au-delà de ces crises en cours aux portes de l’Europe, qui rendent d’autant plus urgentes les interrogations sur sa stratégie, l’actualité soulève également des questions à plus long terme, tout aussi cruciales : le sort du Caucase du Sud ou de la mer Noire, par exemple. . .

Ce numéro est disponible uniquement en français : L’Intelligence artificielle ou la course à la puissance

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE OU LA COURSE AU POUVOIR

Intelligence artificielle : une compétition internationalepar Benjamin Pajot

L’onde de choc géopolitique et diplomatique de l’intelligence artificiellepar Sébastien Fagart

De l’Ukraine à Gaza : les utilisations militaires de l’intelligence artificielled’Amélie Férey et Laure de Roucy-Rochegonde

Évaluation de la sécurité et de la robustesse de l’IA avancéepar Tom David et Nicolas Miailhe

L’intelligence artificielle : le fléau et/ou le remède ?par Nicolas Arpagian

QUEL FUTUR RÔLE INTERNATIONAL POUR LES ÉTATS-UNIS ?

Comment les démocrates aborderont-ils la politique étrangère après Biden ?par Maud Quessard

La Chine au cœur de la politique étrangère américainepar Philippe Le Corre

ACTUALITÉS

Le Caucase du Sud : un nouvel espace stratégique ?par Gaïdz Minassian

La mer Noire : rivalités, risques et sécurité européennepar Florent Marciacq

Élections en Inde : Modi sur la défensive, tensions au Parlementpar Jean-Luc Racine

BAROMÈTRES

Le Hezbollah et la doctrine de la Wilāyat al-Faqīhpar Alain Monnier

La diplomatie des villes : la modeste réalité d’un concept ambitieuxpar Yves Viltard

RÉFLEXIONS

Les récentes élections européennes annoncent-elles une Europe post-populiste ?par Thibault Muzergues

Responsabilité sociale des entreprises : l’Europe a-t-elle déjà perdu sa souveraineté ?par Emmanuel Bloch

CRITIQUES DE LIVRES

Sous la direction de Marc Hecker

La Fascination russe. Politique française : trente ans de complaisance vis-à-vis de la Russie, Elsa Vidal

À la vente de Moscou, Vincent Jauvert

Notre guerre. Le crime et l’oubli: pour une pensée stratégique, Nicolas Tenzer

Poutine dans le texte, Élisabeth Sieca-Kozlowski

Par Frédéric Charillon