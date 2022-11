Intellect fournit un soutien en santé mentale aux utilisateurs de Tinder

La startup de santé mentale Intellect fournit une assistance en ligne en matière de santé mentale aux utilisateurs de Tinder à Singapour et aux Philippines.

Grâce à ce partenariat, les membres de Tinder peuvent bénéficier d’un accès de six mois à l’application de santé mentale Intellect, qui comprend des séances de coaching individuelles et des programmes de thérapie cognitivo-comportementale autoguidés. L’offre est valable jusqu’au 26 avril 2023.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Les rencontres numériques sont devenues la nouvelle norme pour la génération Z ou les personnes nées entre 1997 et 2021, selon le rapport Future of Dating de Tinder. Cette génération de jeunes s’est avérée plus ouverte à parler de leur santé mentale, comme en témoignent les mentions fréquentes d'”anxiété” et de “normalisation” dans leur biographie Tinder.

Pour une deuxième année, Intellect et Tinder se sont associés pour une nouvelle campagne qui encourage les jeunes adultes célibataires à “se retrouver eux-mêmes et à donner la priorité à leur bien-être”. La campagne de l’année dernière visait à encourager les utilisateurs à pratiquer l’amour-propre.

LA GRANDE TENDANCE

Intellect s’est également récemment lié avec Banyan Tree Bintan en Indonésie pour soutenir le programme de bien-être de ce dernier avec accès à son application de santé mentale.

La startup a également noué des partenariats avec des assureurs, Swiss Life Network et MSIG Hong Kong, pour fournir un soutien en ligne en matière de santé mentale aux employés et aux clients.

ENREGISTREMENT

“Alors que le monde s’ouvre massivement à l’idée de parler de notre santé mentale, nous considérons la population de la génération Z comme un groupe démographique critique qui peut conduire la prochaine phase d’action : rechercher du soutien, en commençant par eux-mêmes. Les jeunes d’aujourd’hui sont confrontés à différents défis croissants. autour de leur santé mentale, et en tant que tel, nous sommes ravis de revigorer davantage notre partenariat avec Tinder pour la deuxième année consécutive afin d’accroître l’accès au soutien en santé mentale pour nos jeunes à travers l’Asie-Pacifique », a déclaré le PDG et co-fondateur d’Intellect, Theodoric Chew, expliquant leur partenariat avec Tinder.