Intellect, dont le siège social est à Singapour, lève 10 millions de dollars supplémentaires en extension de série A

Intellect a annoncé mardi dernier avoir levé 10 millions de dollars supplémentaires dans une extension de série A, portant le total de la série A à 20 millions de dollars après son lancement il y a deux ans.

À la suite d’un cycle de financement dirigé par Tiger Global, la startup de santé mentale a déclaré dans un communiqué de presse que “le capital supplémentaire en fait le plus grand cycle de capital-risque levé par une entreprise de santé mentale en Asie”.

Dans une déclaration sur son site Web, il a également ajouté qu’il cherchait à étendre ses plans d’expansion commerciale et ses équipes à travers la région en utilisant les fonds.

“Grâce à son approche holistique de bout en bout, renforcée par la technologie, Intellect est en passe de devenir un leader dans l’offre d’accès aux soins de santé mentale à travers l’Asie”, a déclaré Jay Chen, associé chez Tiger Global.

Outre Tiger Global, de nouveaux investisseurs, dont JAFCO Asia, Singtel Innov8, PERSOL Holdings et K3 Ventures, ont rejoint ce tour de financement. Les investisseurs existants HOF Capital et Insignia Ventures Partners ont également participé.

En janvier, la société a levé 10 millions de dollars en financement de série A, dirigé par HOF Capital.

CE QU’IL FAIT

Décrit comme “la startup de santé mentale la plus importante et la plus dynamique d’Asie”, Intellect a servi plus de trois millions de personnes dans plus de 60 pays. La société compte également des thérapeutes et des coachs basés dans 20 pays, tout en proposant des programmes autoguidés et de couverture en 15 langues.

Dans la même déclaration, Intellect se concentre sur “la construction du premier système de santé mentale entièrement numérique de la région, en veillant à ce qu’il devienne la solution de bien-être des employés de choix pour tous les effectifs de l’Asie-Pacifique”.

Il travaille actuellement avec des entreprises telles que Merck et Shopee.

Visant à normaliser le discours sur le bien-être mental au travail, l’entreprise facilite “les interventions opportunes en favorisant des changements de comportement positifs via des programmes de thérapie cognitivo-comportementale autoguidés”.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Intellect a mené une étude sur la santé au travail en Asie-Pacifique en 2021, qui a montré que 84 % des répondants de la région ont cité des « niveaux élevés d’épuisement » et 88 % ont déclaré être « désengagés du travail ».

“La mission d’Intellect est de normaliser la santé mentale et de faire évoluer la culture vers des conversations plus ouvertes sur le bien-être personnel, en supprimant finalement la stigmatisation qui y est attachée”, a déclaré Theodoric Chew, co-fondateur et PDG d’Intellect.

“Notre objectif est de jouer un rôle de premier plan dans la résolution de la crise de santé mentale de la région, et nous sommes vraiment ravis d’être à l’avant-garde de cette charge.”

APERÇU DU MARCHÉ

Pendant ce temps, d’autres startups de santé mentale ont également pris de l’ampleur en Asie.

La startup de santé mentale TheShareCo a lancé ce mois-ci son application mobile à Singapour. Disponible sur les systèmes d’exploitation Android et iOS, il propose des conseils en ligne à la demande pour ses utilisateurs sans avoir à répondre à des questionnaires de pré-consultation.

En février, la startup indienne de santé mentale heyy a levé 555 000 $ en financement de pré-amorçage dirigé par Wavemaker Partners. Téléchargeable sur iOS et Android, elle donne accès à des thérapeutes en anglais, hindi et autres langues.