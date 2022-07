Intel va fabriquer des puces pour MediaTek dans le but de relancer l’unité de fonderie

Intel fabriquera des semi-conducteurs pour MediaTek de Taiwan, donnant à la société américaine un gros coup de pouce pour son activité de fabrication de puces sous contrat.

MediaTek est l’un des plus grands fournisseurs de processeurs pour smartphones et un rival de Qualcomm. Intel Foundry Services fabriquera plusieurs puces pour MediaTek pour une gamme d’appareils de périphérie intelligents, ont annoncé lundi les deux sociétés.

Après avoir pris la direction d’Intel l’an dernier, Pat Gelsinger a fait de la revitalisation de l’activité de fonderie une priorité essentielle afin de rattraper et de briser la domination de ses rivaux asiatiques TSMC et Samsung. Via son activité de fonderie, Intel fabriquera des puces que d’autres entreprises conçoivent. Le géant américain prévoit de dépenser plus de 40 milliards de dollars pour construire des usines de fabrication dans le monde.

“L’accord est conçu pour aider MediaTek à construire une chaîne d’approvisionnement plus équilibrée et plus résiliente grâce à l’ajout d’un nouveau partenaire de fonderie doté d’une capacité importante aux États-Unis et en Europe”, a déclaré Intel dans un communiqué de presse.