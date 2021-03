Mais une pénurie de semi-conducteurs alimentée par une pandémie pour les voitures, les appareils et autres produits a souligné le rôle vital des usines de puces dans le soutien de nombreux secteurs de l’économie. Et avant les récentes inquiétudes, les inquiétudes concernant la proximité des fonderies asiatiques avec la Chine avaient déjà incité le Congrès et plusieurs branches des administrations Trump et Biden à soutenir des projets visant à encourager davantage la fabrication de puces nationales, bien que le financement n’ait pas encore été approprié.

Intel avait trébuché dans le développement de nouveaux processus de production qui améliorent les performances de la puce en emballant plus de petits transistors sur chaque morceau de silicium. La tête de cette course coûteuse à la miniaturisation s’était déplacée vers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, et Samsung Electronics, dont les soi-disant services de fonderie fabriquent des puces pour des entreprises telles qu’Apple, Amazon, Nvidia et Advanced Micro Devices.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy